JIF 2020: avec le documentaire « Woman », Moov Bénin célèbre la femme béninoise

Dans le cadre de la célébration de la 25ème édition de la journée mondiale des droits de la femme, la direction générale de Moov Bénin a projeté « Woman », un film qui fait faire le tour du monde de la condition féminine.

Ce film relate les conditions de vie et de travail des femmes de l’enfance à la vieillesse et a été projeté dans la salle de Cinéma de Canal Olympia de Wolèguèdè. Dans ce documentaire signé Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, des femmes du monde entier parlent de leur expérience de la condition féminine. Elle y ressortent notamment la faiblesse de la femme par rapport à l’homme, le concept de la scolarisation des garçons au détriment des filles, la sexualité, le viol, la violence faite aux femmes et aux filles, l’excision , la stérilité, le statut de femme mère et salariée, le mariage forcé dans le monde et bien d’autres.

Il y ressort que toutes les femmes sont capables de se défendre physiquement et peu importe leur race, leur origine, leur diplôme, les femmes méritent le respect au même titre que les hommes.

D’une même détermination…

« Détermination, endurance, volonté, travail, … » sont entre autres les places que la femme doit s’imposer selon la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance , madame Véronique Tognifodé Epse Mèwanou qui a assisté avec une délégation de son ministère à la projection du documentaire « Woman ». Invitée samedi dernier par Moov Bénin en prélude à la journée internationale des Droits de femme, la ministre rassure que cette journée est célébrée et le Bénin ne fera pas exception.

« C’est le moment où nous marquons une petite pause pour évaluer le chemin parcouru » a t-elle expliqué. A l’en croire, il y a quelques décennies seulement, les femmes n’ont pas la chance de travailler. « Evaluer ce qui a été fait et puis évaluer aussi ce qui reste à faire pour nos filles , pour les générations futures. La lutte va se poursuivre pour le meilleur pour nous » a t-elle exprimé. L’autre amazone de la soirée, c’est la chanteuse béninoise Zeynab et ambassadrice de Moov Bénin. Pour elle, chaque femme est forte.

Passionnée de la mode et sans être mannequin, Arlene agossou Zossoungbo crée Arielle, une marque qui fait particulièrement des vêtements pour les femmes rondes et des vêtements en peinture. « Je me disais que quand je serai grande, je vais prendre ma revanche et toutes les personnes qui sont rondes comme moi seront heureuses de s’habiller. Et c’est effectivement ce que j’ai fait » a expliqué la promotrice de la marque Arielle. Pour elle, les femmes rondes sont belles. « Nous sommes rondes, mais on a pas besoin d’avoir la taille 38 ou 36 pour être belle. Quand on a la possibilité de réussir, quand on prend la décision de réussir, on doit travailler pour y arriver » va t-elle préciser.