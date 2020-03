« Ibrahimovic respirait le même air que Messi ou CR7… C’est le plus gros gâchis du foot »

Malgré une carrière bien remplie, Zlatan Ibrahimovjch n’a jamais su s’imposer comme un véritable leader. De l’Inter au PSG en passant par le Barça, le géant suédois a toujours donné l’impression qu’il joue sur un seul pied.

Milan, Inter, Barcelone…, Zlatan Ibrahimovic a évolué dans les meilleurs équipes du Vieux Continent. Cependant, pour Gregory Schneider, le géant suédois aurait dû faire plus surtout sur la scène européenne. Pour le chroniqueur sportif, c’est le plus grand gâchis du football.

« Le plus gros gâchis du foot ? C’est Zlatan, Messieurs Dames. Il respirait le même air que Messi ou CR7 ce mec, avec un côté créateur plus marqué. Quand tu fais tes meilleures saisons à 33-34 ans, c’est que tu as raté un truc. En l’état, Ibra a fait une grande carrière. Il me semble cependant qu’il aura pu (dû) être le plus grand de tous : LDC, Coupe du Monde, etc. », a lancé le journaliste sur son compte Twitter.

Schneider n’ a pas manqué de soulever les prestations en demie teinte de l’attaquant de l’AC Milan lors des grandes compétitions surtout la Ligue des champions qu’il n’a jamais remporté. « Et qu’on ne vienne pas me dire que la Suède est une “petite” sélection. Et il aurait dû écrabouiller la LDC et tout le reste. Quelque chose ne colle pas. Au PSG, il a tiré ses coéquipiers vers le haut.

Donc, il pouvait être un grand, un immense leader, ce qu’il n’a pas été avant. Il a raté un train avant Paris, et même plusieurs. Je crois que si, à son échelle du moins, CR7 a 20 fois son palmarès. CR7 est un monstre, OK. Mais je crois qu’il n’est pas plus fort qu’Ibrahimovic. Il n’a jamais disputé une demie de LDC : pour un mec aussi fort, c’est indigne. Donc, on peut dire que c’est un gâchis », a-t-il lâché.