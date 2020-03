Force cauris pour un Bénin émergent : le ver est dans le fruit

Alors qu’on la croyait réglée, la crise qui fait trembler le parti Force cauris pour un Bénin émergent a refait surface mardi 17 mars à travers une correspondance de Nourénou Atchadé, par laquelle il accuse le camp Paul Hounkpè de trahison lors des positionnements pour le scrutin communal du 17 mai.

La crise que traverse le parti de Boni Yayi est profonde. Le parti peine à retrouver sa quiétude et cohésion d’antan en dépit de la rencontre initiée par les sages et notables du Borgou en vue de colmater les brèches et ramener la paix dans la maison Cauris. Nourénou Atchadé, dans une correspondance, adressée aux militants et sympathisants du parti, a fait le point sommaire de la rencontre et évoqué les résolutions. Au terme de la séance, souligne l’ex-député, un comité national de candidatures a été mis en place pour une gestion plus transparente de la participation du parti aux communales et municipales de mai 2020.

Cependant, le camp Hounkpè n’est pas en odeur de sainteté car, à l’en croire, la cellule informatique contrôlée par le groupe Hounkpè a été verrouillée et finalement déplacée à quelques heures du dépôt des dossiers à un endroit inconnu jusqu’à ce jour. ‘’Dans le cadre de la sélection des candidats de notre parti, il a été convenu au bureau politique et validé par la réunion du bureau exécutif national du 06 février 2020, que c’est dans les arrondissements que les choix et positionnements se feront de façon consensuelle’’, selon la correspondance signée de l’ex-député, qui fait constater que dans la majeure partie des 546 arrondissements que compte le Bénin, les candidatures des structures officielles de la famille Cauris ont été mises de côté au profit de celles récoltées par des personnes étrangères au parti ; ceci dans la partie méridionale du pays.

Pour conclure, l’homme ne garantit pas la fiabilité de la liste déposée à la Céna par le groupe Hounkpè au nom et pour le compte du parti FCBE en violation flagrante des accords et engagements pris devant le Président d’honneur, le bureau exécutif national et les sages du Borgou à Parakou. C’est pourquoi, il dit attendre la publication des listes le 23 mai par la Commission électorale nationale autonome pour que chacun se fasse une idée claire de la situation

En tout cas, ce nouveau rebondissement dans la crise vient prouver à suffisance que le ver est toujours dans le fruit en dépit des conciliabules et tractations pour le retour de la cohésion au sein du parti.