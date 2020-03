Ethiopian Airlines: un équipage 100% féminin sur le vol B777 Addis-Abeba – Washington

Le 7 mars 2020, Ethiopian Airlines a écrit une nouvelle page de l’histoire en assurant un vol entièrement féminin vers Washington DC.

Le plus grand groupe d’aviation d’Afrique et la compagnie aérienne mondiale quatre étoiles certifiée SKYTRAX a mis en place un équipage entièrement féminin, soulignant les progrès de la compagnie aérienne dans l’autonomisation des femmes africaines et la contribution des femmes au développement socio-économique du continent.

En ce qui concerne le vol effectué par un équipage entièrement féminin, le DG du groupe Ethiopian, M. Tewolde GebreMariam, a déclaré : « Ethiopian croit fermement que de tels vols remarquables inspirent les femmes et les jeunes filles africaines à rêver en grand et à réaliser leurs rêves non seulement dans l’aviation, mais aussi dans les sciences, la technologie, l’ingénierie, l’art et d’autres domaines. Alors que nous célébrons les réalisations économiques, sociales et politiques des femmes en Afrique, nous prenons des mesures audacieuses pour continuer à défendre l’égalité des sexes en Éthiopie et en Afrique en général ».

Le personnel navigant féminin d’Ethiopian a piloté le B777 d’Addis-Abeba à la capitale américaine tandis que d’autres femmes professionnelles se sont occupées de toutes les opérations au sol, y compris la répartition des vols, le contrôle du chargement, les opérations sur l’aire de trafic, la logistique à bord, la sûreté et la sécurité, la restauration ainsi que le contrôle du trafic aérien.

En tant qu’employeur soucieux de l’égalité des chances, Ethiopian crée un environnement favorable pour que les femmes deviennent la prochaine génération d’experts en aviation. La compagnie aérienne a connu une augmentation remarquable du nombre de femmes occupant différents postes de direction. Ethiopian exploite des vols entièrement féminins depuis 2015. Jusqu’à présent, la compagnie aérienne a assuré des vols vers Bangkok, Kigali, Lagos, Buenos Aires et Oslo avec un équipage entièrement féminin.

A propos d’Ethiopian

Ethiopian Airlines (« Ethiopian ») est la compagnie aérienne ayant la plus forte croissance en Afrique. Depuis 70 ans qu’elle mène ses opérations, Ethiopian est devenue l’un des principaux transporteurs aériens du continent, inégalée dans l’efficacité et la réussite opérationnelle.

Ethiopian se taille la part du lion du réseau de passagers et de fret panafricain, exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne à travers les cinq continents. La flotte d’Ethiopian comprend des avions ultra-modernes et respectueux de l’environnement tels que l’Airbus A350, le Boeing 787, le Boeing 777-300ER, le Boeing 777-200LR, le Boeing 777-200 Freighter et le Bombardier Q-400 à double cabine. En fait, Ethiopian est la première compagnie aérienne en Afrique à posséder et exploiter ces avions.

Ethiopian est en train de dérouler actuellement un plan stratégique sur 15 ans appelé Vision 2025, qui la verra devenir le premier groupe d’aviation en Afrique avec sept centres d’affaires : Ethiopian national et régional ; Ethiopian Passagers internationaux ; Ethiopian Fret ; EthiopianMRO ; le Centre de Formation Ethiopian ; le Service Traiteur Aérien d’Ethiopian; Ethiopian Services au Sol. Ethiopian est une compagnie aérienne maintes fois primée et qui a enregistré une croissance moyenne de 25 % au cours des sept dernières années.