Covid-19: l’Arabie Saoudite place Ryad, Médine et La Mecque en quarantaine

Les autorités saoudiennes ont renforcé dès ce mercredi, les mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus sur l’ensemble de leur territoire. Ainsi, le Royaume a mis la capitale et les deux villes saintes en quarantaine.

C’est l’une des plus grandes mesures annoncées mercredi par le royaume saoudien qui a mis en quarantaine la capitale Ryad et les deux villes saintes ( Médine et La Mecque ) de son territoire. En effet, cette décision intervient alors que le pays a enregistré son deuxième décès dû au coronavirus. Dès ce jeudi, les entrées et sorties des deux villes saintes sont interdites et un couvre-feu est instauré de 19H00 à 06H00 locales (16H00 à 03H00 GMT). Les forces armées sont mobilisées pour faire respecter ces mesures rigoureuses à Ryad, Médine et à La Mecque.

Selon le dernier bilan du gouvernement, le pays de Mohamed Ben Salman (MBS) totalise plus de 900 patients atteints du coronavirus. Ce qui fait donc de la plus grande économie du monde arabe, le premier foyer de l’épidémie dans le Golfe. Le prince héritier et son équipe ont mobilisé plusieurs milliards d’euros pour soutenir les entreprises afin de maintenir l’économie.