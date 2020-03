Covid-19 au Bénin: Pour ou Contre le discours de Patrice Talon

ADRESSE DU PRÉSIDENT : CE QUI ETAIT ENCORE BIEN

Le président TALON lui a préféré, un entretien, un exercice de cœur à cœur avec son peuple pour le rassurer. Comme s’il répondant à chaque béninois, à chacune de nos préoccupations individuellement et collectivement. Le ton bien posé, les mots bien choisis, un visage avec tout son sérieux en lien avec la situation pour nous entretenir.

Surtout, le président était décontracté. On n’a pas eu droit à un président tout cagoulé pour encore en rajouter à la peur. D’ailleurs la lutte contre ce virus « requiert sérénité, sang-froid et perspicacité ». Je me suis retrouvé. Une dose d’assurance nous a été injectée. On a vu et compris que le général était au front depuis et reste confiant « parce que ce combat, nous allons le gagner forcément »( Patrice TALON)

Le défi est tellement grand, qu’on ne doit pas perdre le temps au peuple: Précis et concis afin que chacun retienne l’essentiel pour agir.

CORONAVIRUS : PRENANT LA PLEINE MESURE, TALON APPELLE À L’UNION SACRÉE POUR VAINCRE LE MAL.

« Notre survie individuelle et collective est entre nos mains ».

Nous venons de suivre le chef de l’État, le président Patrice TALON qui, dans un ton grave, mais empreint d’assurance s’est adressé à son peuple ce dimanche 29 mars 2020, sur L’ORTB. Pleinement conscient de la situation de la pandémie du coronavirus, le président TALON a déclaré que « la situation est vraiment grave avec un risque grand ».

En de pareilles occasions, où beaucoup de dirigeants se sont adressés à leur peuple à travers des discours, des messages, lui a préféré un exercice de cœur à cœur avec son peuple pour le rassurer. Montrant ici, que lui et son gouvernement sont préoccupés par la situation. Et ceci s’explique bien quand il a déclaré qu’il s’implique lui-même « dans la collecte des données, leur analyse ; l’appréciation des impacts ; les projections à court et moyen termes ; la stratégie et la mise en œuvre d’actions ; le suivi et l’évaluation des recommandations et des opérations.

On perçoit que « la ligne de conduite du Gouvernement est la définition et la prescription des actions et mesures de riposte effective, ainsi que leurs timings réalistes de mise en œuvre efficace », et surtout en tenant en compte le niveau de vie de la population béninoise pour ne pas prendre « des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps ».

Comptant sur chacun de nous, il a appelé à la responsabilité collective de tous.: » notre survie individuelle et collective est entre nos mains, elle est entre les mains de chacun de nous pris individuellement. Chacun de mes compatriotes, vous et moi, pris individuellement, est désormais responsables de notre survie ».

Il a rassuré que les mesures prescrites et « qui vont entrer en vigueur dès demain lundi, nous permettront d’empêcher la propagation du virus à l’intérieur du pays, tout en préservant l’activité économique dans une partie du territoire ».

L’entretien a été précis et concis. On a vu un président responsable qui a démontré qu’il était à la tâche au quotidien et surtout avec beaucoup d’anticipation pour protéger ses compatriotes. Le président a donné la voie à suivre. Ensemble, levons-nous donc pour vaincre le COVID-19

B K H L’Intégral