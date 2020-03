Coronavirus-PSG : Thiago Silva donne les raisons de sa fuite au Brésil

Alors que tous les joueurs du PSG avaient été placés en quarantaine en raison de l’épidémie du coronavirus qui sévit en France, Thiago Silva et son compatriote Neymar ont préféré rejoindre le Brésil pour y passer leur confinement. Un choix qui n’a pas manqué d’alimenter les débats. Le capitaine parisien s’est expliqué.

Thiago Silva s’est justifié sur les raisons de son départ au Brésil. Interrogé par SportTV, l’ancien joueur du Milan a mis les choses au point. « Je suis arrivé hier (mercredi) après un vol plutôt tranquille. Ici (à Rio de Janeiro), je suis en quarantaine, c’est une situation qui n’est pas facile mais l’être humain a une capacité d’adaptation remarquable. […] Comment vais-je me maintenir en forme ? Ça va être aussi compliqué à Paris qu’ici. À Paris, les centres d’entraînement ont fermé, le club aussi. Et au Brésil, ils viennent de prendre les mêmes décisions. On va essayer de faire un travail de course, ça sera plus difficile pour la musculation ou ce genre de chose. Il faudra faire attention à l’alimentation aussi. On n’est pas en vacances. C’est un moment de réflexion. On est tous effrayés par ce qui se passe », a-t-il déclaré.

« Le Président Macron s’est inspiré de la situation en Italie pour prendre des mesures de confinement. Mais, même en étant attentif à ce qui se passait dans ce pays voisin, la France n’a pas vraiment réussi à se protéger. Au Brésil, on a peut-être encore le temps. J’espère que la crise ne sera pas aussi violente qu’en Europe. C’est notre espoir. J’espère que les gens vont prendre conscience le plus rapidement possible de la gravité de la situation. J’espère que les plages vont se vider. Il ne s’agit pas de vacances scolaires. C’est un moment de réflexion. Il faut rester à la maison en espérant que tout revienne dans l’ordre le plus rapidement possible », conclut-il.