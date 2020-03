Trois joueurs de Leicester ont montré des symptômes du coronavirus et ont été tenus à l’écart de l’équipe, a déclaré le manager Brendan Rodgers.

Les Foxes devraient affronter Watford sur Vicarage Road en Premier League samedi à midi. Rodgers a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match jeudi: «Nous avons eu quelques joueurs qui ont montré des symptômes et des signes (de coronavirus). Nous avons suivi la procédure et ils ont été tenus à l’écart en ce moment du reste de l’équipe, puis nous verrons comment cela évolue. » Rodgers a déclaré que cela concernait trois joueurs, et lorsqu’on lui a demandé si certains seraient indisponibles le week-end, il a déclaré: «Nous devons attendre et voir. Parce que c’est une question de santé. C’est plus que le football, ce sont les joueurs, leurs familles et leurs enfants, donc tous les risques qui sont là pour leur santé et celle de tous les autres, nous devons atténuer cela ».

L’entraîneur a également indiqué que « les quelques joueurs qui ont montré les symptômes, nous les avons évidemment auto-isolés si vous voulez dire cela, et nous verrons ensuite comment cela se développera au cours des deux prochains jours. » Le médecin-chef du Royaume-Uni, le professeur Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, sont arrivés pour une réunion Cobra d’urgence, entrant par une entrée sur Downing Street. Les autorités doivent décider s’il faut suspendre la Premier League ou non.