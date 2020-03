Coronavirus: plus d’un tiers de l’humanité sommés de rester chez eux

Plus d’un tiers de l’humanité sont contraints de rester chez eux mercredi après la décision de l’Inde de confiner ses 1,3 milliard d’habitants, face au coronavirus qui sème le chaos à travers le monde.

La pandémie de COVID-19, née en décembre au cœur de la Chine, force aujourd’hui plus du tiers des êtres humains à se confiner chez eux et ne cesse de provoquer des bouleversements majeurs, dont le dernier en date est le report, annoncé mardi, des Jeux olympiques d’été. Dans les pays les plus touchés, les hôpitaux sont au bord de l’effondrement, les personnels de santé exténués et exposés à la contagion par manque de masques et de matériel adapté, et les victimes inhumées ou incinérées à la hâte.

D’après un dernier bilan établi par Johns Hopkins University à partir de sources officielles, plus de 19 675 personnes ont perdu la vie à cause de ce virus et plus de 438 749 cas d’infection ont été diagnostiqués dans 175 pays et territoires. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant plus que les cas nécessitant une hospitalisation.

En Afrique, en Amérique latine et en Europe, couvre-feux, confinements, fermetures de commerces et restrictions de déplacements se généralisent, la majorité des scientifiques jugeant que seules des mesures drastiques de cet ordre sont en mesure de freiner la maladie contre laquelle aucun vaccin ni aucun traitement avéré n’existent à ce jour. En Chine, les restrictions drastiques imposées depuis plusieurs mois dans la province du Hubei, épicentre de la pandémie, ont été levées mercredi 25 mars. Aucun cas de contamination locale n’a été détecté en 24 heures dans le pays, mais 47 cas « importés » de l’étranger ont été identifiés sur cette période, selon les autorités sanitaires nationales.