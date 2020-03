Coronavirus : New York et la Californie entrent en confinement

Le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé aujourd’hui que l’Etat sera verrouillé dimanche soir à 20 heures jusqu’à nouvel ordre. La déclaration de Cuomo a été publiée le lendemain du jour où le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a ordonné aux 40 millions de personnes de son état de «rester chez eux ou à leur domicile».

Dans les États de New York et de Californie, pratiquement toutes les formes de rassemblements sociaux ont été effectivement interdites dans un effort pour arrêter la propagation de la pandémie de COVID-19. Ces ordres de confinement ont été reflétés par les gouverneurs du Connecticut et de l’Illinois. Dimanche soir, quelque 75 millions de personnes et plus d’un cinquième de la population des États-Unis seront confinés. Les seules exceptions seront s’ils obtiennent des fournitures essentielles ou sont employés dans des «secteurs fédéraux d’infrastructures critiques», tels que définis par le Department of Homeland Security.

Les travailleurs contraints de rester au travail comprennent ceux des secteurs «médical et santé, télécommunications, systèmes informatiques, défense, alimentation et agriculture, transports et logistique, énergie, eau et eaux usées, application de la loi et travaux publics». Il n’y a en même temps aucune disposition pour fournir l’équipement de protection individuelle ou le désinfectant nécessaire pour empêcher la propagation du coronavirus sur ces lieux de travail, ce qui expose ces travailleurs à de grands risques d’infection et éventuellement de décès, rapporte wsws.org.