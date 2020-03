Coronavirus: « Ne disons pas j’ai ma Bible et laisser de côté les mesures préventives », Sessimè

Entre les conseils pratiques, les appels au respect des consignes sanitaires et les dons financiers, les politiciens, les joueurs, les artistes… multiplient les initiatives individuelles ou collectives pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. La dernière en date est le live Facebook de la « Lady fana fana », qui, durant près d’une heure de temps, a sensibilisé ses fans mais aussi toute la communauté des internautes face à l’épidémie de coronavirus.

« Je nous invite à respecter les mesures de protection pour diminuer les risques d’être contaminés : Pour l’heure, j’ai appris qu’il est très important de se couvrir le nez , de se laver les mains et de ne plus se saluer en se donnant la main. Que ceux qui veulent éternuer ou tousser le fassent dans le creux de leurs coudes. Soyons vigilants et prenons grand soin de nous et de nos proches. » , a écrit Sessimè sur sa page Facebook.

» Faisons attention et prions très fort Dieu. Il y a des gens qui disent Dieu va me sauver, Dieu va me sauver et ne veulent pas prendre des mesures de sécurité. je voudrais leur que : Prier c’est bon, mais ne pas respecter les consignes, ce serait con », a déclaré la meilleure artiste de 2019 au BENIN TOP 10 AWARDS. Pour l’interprète de « Je ne vois que toi « , Dieu n’a pas demandé de se laisser pour que les choses viennent nous attaquer. « Malgré la prière, on sait que, quand on tombe malade, il faut aller acheter les médicaments pour se soigner. Ne disons pas j’ai ma Bible et laisser de côté les mesures préventives. Prier n’empêche pas de faire attention à soi. », a déclaré Sessimè à travers sa vidéo.

L’épidémie de coronavirus (Covid-19), qui a été signalée pour la première fois à Wuhan (Chine) le 31 décembre 2019, a déjà contaminé plus de 198 178 [ à la date du mercredi 18 mars à 12 heures] et causé plus de 7 954 morts, dont 3 122 en Chine et 2 503 en Italie. Le Bénin, pays ouest africain, a signalé un premier cas de contamination, lundi 16 mars 2020. Face à cette situation, le gouvernement a pris certaines mesures préventives pour éviter la propagation du virus.