Coronavirus: message du président Muhammadu Buhari aux nigérians (discours)

A l’instar de plusieurs chefs d’Etat d’Afrique qui, à travers des messages, rassurent leurs populations sur la riposte contre la propagation du Coronavirus, le président nigérian, Muhammadu Buhari, s’est adressé au soir de ce dimanche 29 mars 2020, à ses compatriotes. Dans une allocution transmise à la télévision nationale, le président nigérian expose, à ses compatriotes, les démarches en deux étapes, adoptées par son gouvernement pour venir à bout de cette pandémie. Lire ci-dessous l’intégralité de son discours.

Discours de Muhammadu Buhari aux nigérians

Compatriotes nigérians,

Dès les premiers signes que le Coronavirus ou COVID-19 se transformait en épidémie et fut officiellement déclaré d’urgence mondiale, le gouvernement fédéral a commencé à planifier des mesures préventives, de confinement et curatives au cas où la maladie atteindrait le Nigeria. L’ensemble des instruments du gouvernement est maintenant mobilisé pour faire face à ce qui est devenu à la fois une urgence sanitaire et une crise économique. Le Nigeria a malheureusement confirmé son premier cas le 27 février 2020. Depuis lors, nous avons vu le nombre de cas confirmés augmenter lentement. Au matin du 29 mars 2020, le nombre total de cas confirmés au Nigeria était passé à quatre-vingt-dix-sept (97). Malheureusement, nous avons également eu notre premier décès, un ancien employé du PPMC, qui est décédé le 23 mars 2020. Nos pensées et nos prières vont à sa famille en cette période très difficile. Nous prions également pour un rétablissement rapide des personnes infectées et sous traitement.

A ce jour, le COVID-19 n’a pas de remède. Les scientifiques du monde entier travaillent très dur pour développer un vaccin. Nous sommes en contact avec ces institutions alors qu’elles travaillent à une solution qui sera certifiée par les autorités médicales internationales et locales dans les plus brefs délais. Pour l’instant, le meilleur moyen et le plus efficace d’éviter d’être infecté est d’adopter des pratiques hygiéniques et sanitaires régulières ainsi qu’une distanciation sociale. En tant qu’individus, nous restons la meilleure arme pour lutter contre cette pandémie. En nous lavant régulièrement les mains avec de l’eau propre et du savon, en désinfectant les surfaces et les zones fréquemment utilisées, en toussant dans un mouchoir ou dans le coude et en respectant strictement les mesures de contrôle de la prévention des infections dans les établissements de santé, nous pouvons contenir ce virus. Depuis que l’épidémie a été signalée en Chine, notre gouvernement suit de près la situation et étudie les différentes réponses adoptées par d’autres pays.

En effet, le directeur général du Centre de contrôle des maladies du Nigeria (NCDC) a été l’un des dix dirigeants mondiaux de la santé invités par l’Organisation mondiale de la santé à se rendre en Chine et à y étudier leur approche en matière de réponse. Je suis personnellement très fier du Dr Ihekweazu pour avoir fait cela au nom de tous les Nigérians. Depuis son retour, le NCDC a mis en œuvre de nombreuses stratégies et programmes au Nigeria pour veiller à ce que l’impact négatif de ce virus sur notre pays soit réduit au minimum. Nous demandons à tous les Nigérians de soutenir le travail que le ministère fédéral de la santé et le NCDC effectuent, sous la direction du groupe de travail présidentiel. Bien que nous ayons adopté des stratégies utilisées à l’échelle mondiale, nos programmes de mise en œuvre ont été adaptés pour refléter nos réalités locales. Au Nigeria, nous adoptons une approche en deux étapes. Premièrement, protéger la vie de nos concitoyens et résidents nigérians vivant ici, et deuxièmement, préserver les moyens de subsistance des travailleurs et des propriétaires d’entreprises afin que leurs familles traversent cette période très difficile dans la dignité et avec espoir et tranquillité d’esprit. Jusqu’à présent, nous avons introduit des mesures de soins de santé, de sécurité aux frontières et de politiques fiscales et monétaires dans notre réponse. Nous continuerons à le faire au fur et à mesure que la situation évoluera.

A Lire aussi Nigéria : le président Buhari en auto-isolement après avoir montré des signes du Covid-19

Certaines de ces mesures vont certainement causer des désagréments majeurs à de nombreux citoyens. Mais ce sont des sacrifices que nous devrions tous être prêts à faire pour le plus grand bien de notre pays.

Dans la lutte du Nigeria contre le COVID-19, il n’y a pas de réaction excessive ou insuffisante. Il s’agit de la bonne réaction des bonnes agences et des experts formés. En conséquence, en tant que gouvernement, nous continuerons à nous appuyer sur les conseils de nos professionnels et experts médicaux du ministère de la santé, du NCDC et d’autres organismes compétents pendant cette période difficile. J’invite donc tous les citoyens à se conformer à leurs directives, telles qu’elles sont publiées de temps en temps. Comme nous le savons tous, Lagos et Abuja comptent la majorité des cas confirmés au Nigeria. Notre priorité reste donc de contenir ces cas de manière urgente et drastique, et de soutenir les autres États et régions du mieux que nous pouvons. C’est pourquoi nous avons fourni une intervention initiale de quinze milliards de Naira (N15b) pour soutenir la réponse nationale alors que nous nous battons pour contenir et contrôler la propagation.

Nous avons également créé un groupe de travail présidentiel (PTF) pour élaborer une stratégie de réponse nationale viable qui est révisée quotidiennement en fonction de l’évolution des besoins. Cette stratégie s’inspire des meilleures pratiques internationales, mais les adopte en fonction de notre situation locale unique. Notre objectif est de faire en sorte que tous les États disposent du soutien et des effectifs nécessaires pour réagir immédiatement. Jusqu’à présent, à Lagos et à Abuja, nous avons recruté des centaines d’employés ad hoc pour gérer nos centres d’appels et soutenir nos efforts de recherche et de test.

J’ai également demandé, par l’intermédiaire du Forum des Gouverneurs du Nigeria, que tous les gouvernements des États désignent des médecins et des infirmières qui seront formés par le NCDC et le gouvernement de l’État de Lagos sur la réponse tactique et opérationnelle à apporter au virus au cas où il se propagerait à d’autres États. Cette formation inclura également des représentants médicaux de nos forces armées, des forces paramilitaires et des agences de sécurité et de renseignement.

En tant que nation, notre réponse doit être guidée, systématique et professionnelle. Il est nécessaire d’assurer une cohérence à travers la nation. Toutes les incohérences dans les directives politiques entre les agences fédérales et étatiques seront éliminées.

Comme je l’ai déjà mentionné, à la date de ce matin, nous avions quatre-vingt-dix-sept cas confirmés. La majorité d’entre eux se trouvent à Lagos et à Abuja. Tous les cas confirmés reçoivent les soins médicaux nécessaires. Nos agences travaillent actuellement d’arrache-pied pour identifier les cas et les personnes avec lesquelles ces patients ont été en contact. Les quelques cas confirmés en dehors de Lagos et d’Abuja sont liés à des personnes qui ont voyagé depuis ces centres. Nous nous efforçons donc de faire en sorte que ces mouvements inter-étatiques et interurbains soient limités afin d’empêcher toute propagation ultérieure.

Sur la base des conseils du ministère fédéral de la santé et du NCDC, j’ordonne la cessation de tous les mouvements à Lagos et dans le FCT pour une période initiale de 14 jours à compter du lundi 30 mars 2020 à 23 heures. Cette restriction s’appliquera également à l’État d’Ogun en raison de sa proximité avec Lagos et du trafic élevé entre les deux États.

Tous les citoyens de ces régions doivent rester chez eux. Les déplacements à destination ou en provenance d’autres États doivent être reportés. Tous les commerces et bureaux situés dans ces endroits devraient être entièrement fermés pendant cette période. Les gouverneurs des États de Lagos et d’Ogun ainsi que le ministre du FCT ont été informés. En outre, les chefs des agences de sécurité et de renseignement ont également été informés. Nous utiliserons cette période de confinement pour identifier, retrouver et isoler toutes les personnes qui ont été en contact avec des cas confirmés. Nous assurerons le traitement des cas confirmés tout en limitant leur propagation à d’autres États. Cette ordonnance ne s’applique pas aux hôpitaux et à tous les établissements médicaux connexes ainsi qu’aux organisations de fabrication et de distribution de soins de santé. En outre, les établissements commerciaux tels que :

a. les entreprises de transformation, de distribution et de vente en détail de produits alimentaires ; b. les entités de distribution et de vente en détail de produits pétroliers ; c. les entreprises de production, de transport et de distribution d’électricité ; et d. les entreprises de sécurité privée sont également exemptées.

Bien que ces établissements soient exemptés, l’accès sera restreint et contrôlé. Les travailleurs des entreprises de télécommunications, des radiodiffuseurs, du personnel de la presse écrite et des médias électroniques qui peuvent prouver qu’ils ne peuvent pas travailler à domicile sont également exemptés. Tous les ports maritimes de Lagos resteront opérationnels conformément aux lignes directrices que j’ai publiées précédemment. Les véhicules et les conducteurs transportant des cargaisons essentielles de ces ports vers d’autres parties du pays seront soumis à un contrôle approfondi avant leur départ par l’Autorité sanitaire des ports. En outre, tous les véhicules transportant de la nourriture et d’autres articles humanitaires essentiels vers ces lieux en provenance d’autres parties du pays seront également soumis à un contrôle approfondi avant d’être autorisés à entrer dans ces zones d’accès restreint. En conséquence, l’honorable ministre de la Santé est par la présente ordonné de redéployer tous les employés de l’Autorité sanitaire des ports précédemment stationnés dans les aéroports de Lagos et d’Abuja sur les routes principales qui servent de points d’entrée et de sortie vers ces zones restreintes.

Les mouvements de tous les avions de passagers, qu’il s’agisse de jets commerciaux ou privés, sont par la présente suspendus. Des permis spéciaux seront délivrés en fonction des besoins.

Nous sommes pleinement conscients que ces mesures causeront beaucoup de difficultés et de désagréments à de nombreux citoyens. Mais c’est une question de vie ou de mort, si l’on considère le terrible bilan quotidien des décès en Italie, en France et en Espagne. Cependant, nous devons tous considérer cela comme notre devoir national et patriotique de contrôler et de contenir la propagation de ce virus. Je demanderai donc à tous ceux d’entre nous qui sont concernés par cet ordre de mettre de côté leur confort personnel pour se protéger et protéger les autres êtres humains. Cet ennemi commun ne peut être contrôlé que si nous nous rassemblons tous et si nous obéissons aux conseils scientifiques et médicaux. Comme nous sommes toujours prêts à appliquer ces mesures, nous devrions considérer cela comme notre contribution individuelle dans la guerre contre le COVID-19. De nombreux autres pays ont pris des mesures beaucoup plus strictes pour tenter de contrôler la propagation du virus avec des résultats positifs.

Pour les habitants des villes et communautés satellites et de banlieues autour de Lagos et Abuja dont les moyens de subsistance seront certainement affectés par certaines de ces mesures restrictives, nous déploierons du matériel de secours pour soulager leurs souffrances dans les semaines à venir. En outre, bien que les écoles soient fermées, j’ai chargé le ministère des affaires humanitaires, de la gestion des catastrophes et du développement social de travailler avec les gouvernements des États pour élaborer une stratégie sur la manière de maintenir le programme d’alimentation scolaire pendant cette période sans compromettre nos politiques de distanciation sociale. Le ministre prendra contact avec les États touchés et conviendra des prochaines étapes détaillées.

En outre, j’ai ordonné qu’un moratoire de trois mois sur le remboursement de tous les prêts TraderMoni, MarketMoni et FarmerMoni soit mis en œuvre avec effet immédiat. J’ai également ordonné qu’un moratoire similaire soit accordé à tous les prêts financés par le gouvernement fédéral et accordés par la Banque de l’industrie, la Banque de l’agriculture et la Banque d’import-export du Nigeria. Pour les facilités de rétrocession utilisant des capitaux provenant de partenaires de développement internationaux et multilatéraux, j’ai demandé à nos institutions financières de développement d’engager ces partenaires de développement et de négocier des concessions pour alléger les souffrances des emprunteurs.

Pour les plus vulnérables de notre société, j’ai ordonné que les transferts conditionnels de liquidités pour les deux prochains mois soient payés immédiatement. Nos personnes déplacées à l’intérieur du pays recevront également deux mois de rations alimentaires dans les prochaines semaines. Nous appelons également tous les Nigérians à prendre la responsabilité personnelle de soutenir ceux qui sont vulnérables au sein de leurs communautés, en leur apportant toute l’aide dont ils peuvent avoir besoin. Alors que nous prions tous pour le meilleur résultat possible, nous continuerons à planifier toutes les éventualités. C’est pourquoi j’ai ordonné que tous les stades du gouvernement fédéral, les camps de pèlerins et autres installations soient convertis en centres d’isolement et en hôpitaux de fortune. Mes compatriotes nigérians, en tant que gouvernement, nous mettrons à disposition toutes les ressources nécessaires pour soutenir la réponse et le rétablissement. Nous restons engagés à faire tout ce qu’il faut pour affronter COVID-19 dans notre pays. Nous sommes très reconnaissants de voir le soutien naissant du secteur privé et des individus à la réponse ainsi que de nos partenaires de développement. A ce stade, je demanderai que toutes les contributions et les dons soient coordonnés et centralisés afin de garantir des dépenses efficaces et impactantes. Le groupe de travail présidentiel reste l’organe central de coordination de la réponse au COVID-19.

Je tiens à vous assurer que les ministères, départements et agences du gouvernement, ayant un rôle à jouer dans la réponse à l’épidémie, travaillent dur pour maîtriser ce virus. Toutes les nations du monde sont confrontées à un défi en ce moment. Mais nous avons vu des pays où les citoyens se sont rassemblés pour réduire la propagation du virus.

Je vous implore donc à nouveau de vous conformer strictement aux directives émises et de faire votre part pour soutenir le gouvernement et les plus vulnérables de vos communautés. Je profite de cette occasion pour remercier tous nos personnels de santé publique, les travailleurs de la santé, les autorités sanitaires portuaires et les autres personnels essentiels en première ligne de l’intervention pour leur dévouement et leur engagement. Vous êtes de véritables héros. Je vous remercie tous de m’avoir écouté. Que Dieu continue à nous bénir et à nous protéger.