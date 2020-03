Coronavirus: Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid, dans un état critique

Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid, âgé de 76 ans, testé positif au coronavirus, est actuellement en soins intensifs.

Selon le journal espagnol, Ideal, Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid, entre 1995 et 2000, se trouve actuellement en réanimation après avoir contracté le coronavirus. L’homme, âgé de 76 ans, admis à l’hôpital pour des problèmes respiratoires, a été placé dans une unité de soins intensifs et sous surveillance continue.

Abrumado por las muestras de cariño que estáis mandando todos. Estoy seguro que mi padre va a salir de esta. Gracias otra vez a todos — lorenzo sanz (@lsanz19) March 17, 2020

Son fils Fernando Sanz, ancien joueur du Real Madrid, a confirmé la nouvelle sur les ondes espagnoles. Dans COPE, il a expliqué qu’« il était sous paracétamol depuis 8 jours, mais parce qu’il ne s’est pas effondré, il ne voulait pas aller à l’hôpital plus tôt« . Sur les ondes de la SER, il a déclaré qu' »ils l’ont déjà testé et ils nous diront s’il s’agit ou non d’un coronavirus. Mais cela paraît évident » et en même temps qu’il racontait que « ma mère a été informée à son arrivée qu’il était très malade et qu’il avait peu d’oxygène dans le sang » et elle a remercié tous les signes d’affection qui arrivaient.

Sanz était à la tête du club merengue lors des succès des Madrilènes en Ligue des champions en 1998 et en 2000. Cette année-là, il avait perdu les élections à la présidence du club face à Florentino Pérez. Après un premier passage de six ans (2000-2006), ce dernier dirige le club depuis 2009. Quatrième pays le plus touché dans le monde avec 13 910 cas et 623 morts, qui paie un lourd tribut face au coronavirus qui n’épargne personne.