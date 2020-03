Coronavirus : le message très touchant de Lionel Messi aux enfants du monde entier

La star argentine, Lionel Messi, a encore fait parler de lui cette semaine. Mais contrairement à ses prouesses sur les aires de jeux où il a habitué ses fans, c’est hors des gazons que le capitaine du Barça fait la une des journaux. Ambassadeur de bonne volonté à l’UNICEF, la Pulga a adressé un message de sensibilisation aux enfants et aux adultes en cette période de crise sanitaire où toute la planète est confrontée à la pandémie du coronavirus. « Le coronavirus laisse tout le monde incertain, anxieux et émotif. Ces émotions sont également ressenties par les filles, les garçons et les adolescents d’une manière très spéciale. Ils ont peur si les adultes deviennent agités ou trop inquiets », dit la star du Barça.

De plus, le père de Thiago, Mateo et Ciro a laissé un message pour les adultes. « Cela vient avec une grande responsabilité. Les plus jeunes de notre société doivent être rassurés en cette période de crise ». Pour le sextuple Ballon d’or, ces jours-ci, il est crucial que «les adultes parlent aux enfants de ce qui se passe d’une manière qu’ils peuvent comprendre, en utilisant un langage simple et adapté à leur âge».

Coronavirus leaves everyone feeling uncertain, anxious and emotional.

These emotions are also experienced by girls, boys and adolescents in a very special way.

They get scared if adults become agitated or overly worried. pic.twitter.com/P0Pb5j4jid

