Coronavirus: la reine Elizabeth II lance un défi à ses concitoyens

La reine Elizabeth aide les citoyens de son pays au milieu de la pandémie de coronavirus. C’est ce qui ressort de son intervention du jeudi 19 mars 2020.

Dans une nouvelle déclaration publiée jeudi par le palais de Buckingham, la monarque de 93 ans a abordé les défis actuels et futurs posés par les préoccupations croissantes de la pandémie de coronavirus, et a affirmé la forte nécessité de travailler ensemble en tant que pays. « Alors que Philip et moi arrivons à Windsor aujourd’hui, nous savons que de nombreuses personnes et familles à travers le Royaume-Uni et dans le monde entrent dans une période de grande inquiétude et d’incertitude », a déclaré le communiqué. Elle a invité les populations à changer leurs routines normales et leurs modes de vie réguliers pour le plus grand bien des communautés dans lesquelles ils vivent.

« Dans des moments comme ceux-ci, je me souviens que l’histoire de notre nation a été forgée par des personnes et des communautés qui se sont réunies pour travailler ensemble, concentrant nos efforts combinés en mettant l’accent sur l’objectif commun », va-t-elle indiquer. Elle poursuit: «Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’expertise et de l’engagement de nos scientifiques, médecins et services d’urgence et publics; mais maintenant plus que jamais dans notre passé récent, nous avons tous un rôle d’une importance vitale à jouer en tant qu’individus – aujourd’hui et dans les jours, semaines et mois à venir. »

Elle a invité le peuple à trouver de nouvelles façons de rester en contact les uns avec les autres et de s’assurer que leurs proches sont en sécurité. « Je suis certaine que nous sommes à la hauteur de ce défi », a conclu le communiqué. Puis de rassurer: « Vous pouvez être assuré que ma famille et moi sommes prêts à jouer notre rôle. » Jeudi, la reine Elizabeth a été photographiée quittant le palais accompagnée de ses animaux de compagnie bien-aimés – son dorgis, un croisement entre un corgi et un teckel.