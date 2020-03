Coronavirus : la Premier League suspendue

Dans un communiqué publié ce vendredi sur les canaux officiels, les dirigeants du foot anglais ont annoncé la suspension de toutes les compétitions dont la Premier League jusqu’au 3 avril en raison de l’épidémie du coronavirus.

Les pelouses anglaises seront au repos forcé ce weekend et ce, jusqu’au 3 avril prochain. Et pour cause, le championnat vient d’être suspendu en raison des cas confirmés au coronavirus de plusieurs joueurs et staffs techniques de la Premier League. La décision a été annoncée à l’instant par les patrons du foot anglais dans un communiqué. Elle concerne tous les matchs de football masculins et féminins, professionnels et amateurs.

La veille, Arsenal a annoncé que son entraîneur, Mikel Artera, avait été testé positif au Covid-19 et que le club avait été placé en quarantaine. Idem pour Chelsea, où c’est l’attaquant Callum Hudson-Odoi qui a attrapé le virus et qui a contraint tous ses coéquipiers et le personnel du club londonien à l’isolement.