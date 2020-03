Coronavirus: la compagnie aérienne  britannique Flybe dépose le bilan

La compagnie aérienne régionale britannique Flybe a annoncé tôt jeudi avoir été placée en redressement judiciaire et cessé ses activités « avec effet immédiat », affectée par l’épidémie du nouveau coronavirus qui a fait brutalement chuter le trafic aérien dans le monde.

L’épidémie du coronavirus a précipité la faillite, ce jeudi, de la compagnie aérienne régionale britannique déjà depuis plusieurs semaines à court de liquidités. C’est la première compagnie à mettre la clé sous la porte à cause du virus. Flybe qui desservait 170 destinations à travers l’Europe a annoncé la cessation de toutes ses activités, « avec effet immédiat » en raison de difficultés financières renforcées par l’épidémie du nouveau coronavirus.

«Tous les vols sont cloués au sol et l’activité au Royaume-Uni a cessé avec effet immédiat», a indiqué dans un communiqué la compagnie, qui avait échappé au dépôt de bilan en janvier grâce à un coup de pouce fiscal du gouvernement de Boris Johnson. La compagnie a exhorté les passagers qui avaient réservé un vol de « ne pas se rendre à l’aéroport », se disant dans l’impossibilité de leur trouver un vol alternatif. « La vaste majorité des liaisons assurées par Flybe sont desservies par d’autres moyens de transport, et nous avons demandé aux opérateurs de bus et de train d’accepter les billets Flybe et aux autres compagnies aériennes de proposer des tarifs réduits pour permettre aux passagers de voyager le plus harmonieusement possible », a précisé le gouvernement britannique.

Des administrateurs du cabinet comptable EY ont été désignés, a-t-elle précisé. Connect Airways, consortium proriétaire de Flybe, qui comprend notamment Virgin Atlantic et les fonds Stobart et Cyrus, avait déjà sauvé Flybe de la banqueroute, il y a plus d’un an mais sans parvenir à la ramener à la rentabilité.