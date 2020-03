Coronavirus : Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid reportés

C’était pressenti. C’est désormais officiel. Les matchs Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, programmés pour la semaine prochaine, ont été reportés. La décision a été prise ce jeudi par l’UEFA qui précise que c’est en raison de la quarantaine imposée aux joueurs de la Juventus et du Real Madrid.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020