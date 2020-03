Coronavirus : « James Bond 007 » testé positif

L’actrice vedette de James Bond, Olga Kurylenko, a annoncé avoir été testé positive à l’épidémie du coronavirus. La jeune femme s’est depuis enfermée chez elle.

Le monde du cinéma n’est pas non plus épargné par l’épidémie du coronavirus. Dimanche dernier, c’est l’actrice Olga Kurylenko qui a annoncé à son tour qu’elle a contracté la maladie. La James Bond girl du film Quantum Of Solace, a fait cette annonce par le biais d’une publication Instagram, sous une photo de sa fenêtre. « Confinée à la maison après avoir été testée positive au coronavirus. Je suis malade depuis bientôt une semaine maintenant. La fièvre et la fatigue sont mes principaux symptômes. Prenez soin de vous, et prenez tout ça au sérieux!« , a-t-elle écrit à ses plus de 576.000 abonnés.

Dans un autre article, l’actrice a révélé qu’elle mangeait de l’ail et buvait des citrons pressés pour renforcer son système immunitaire. «Et je mange de l’ail, juste pour le système immunitaire. Je bois de l’eau. Pressez les citrons dans l’eau« , a-t-elle fait savoir, priant qu’un remède contre ce virus soit le plus vite possible mis au point.

Olga Kurylenko, 40 ans, qui a la double nationalité franco-russe, vit à Londres depuis près de dix ans mais n’a pas révélé le pays dans lequel elle s’isole.