Coronavirus : Italie, Espagne, Etats-Unis ; quelques mises à jour dans le monde

Le Coronavirus continue de faire des ravages, de par sa propagation dans le monde et surtout dans les pays comme l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis, l’Iran… Plusieurs personnes n’y ont pas survécu. L’Italie et l’Espagne ont enregistré des bilans qui dépassent désormais celui de la Chine. Voici le point de la propagation du covid-19 dans le monde.

L’Espagne enregistre 849 morts en 24 heures

L’Espagne a enregistré 849 décès liés au coronavirus pendant la nuit, le nombre le plus élevé en 24 heures, depuis le début de l’épidémie, bien que l’augmentation en pourcentage ait été légèrement inférieure à celle des jours précédents, a déclaré le ministère de la Santé. Le nombre de morts est passé à 8 189 contre 7 340, tandis que le nombre de cas confirmés est passé à 94 417 contre 85 195.

L’Iran signale 141 nouveaux décès dus au virus, portant le total à 2 898

Le nombre de morts en Iran dus au coronavirus a atteint 2 898, avec 141 décès au cours des dernières 24 heures, a déclaré à la télévision d’Etat le porte-parole du ministère de la Santé, Kianush Jahanpur, ajoutant que le nombre total de cas infectés est passé à 44 606. « Au cours des dernières 24 heures, 3 111 nouveaux cas sont apparus. Malheureusement, 3 703 des personnes infectées sont dans un état critique », a déclaré Jahanpur.

Plus de 5 000 cas de virus confirmés en Afrique

Selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, 47 des 54 pays du continent ont maintenant des cas de contamination, 5 255 au total. Cela comprend 173 décès. Mais la pénurie de matériel de test signifie que le nombre réel de cas pourrait être plus élevé. Le président sud-africain a annoncé plus tôt que le pays, qui compte le plus de cas en Afrique, avec 1 326, lancerait un programme de dépistage et de test de masse avec environ 10 000 travailleurs sur le terrain, en faisant du porte-à-porte. L’Ouganda et le Botswana sont les derniers pays africains à imposer un verrouillage, afin de prévenir la propagation du coronavirus.

La Russie signale 500 nouveaux cas

Le nombre de cas de coronavirus en Russie est passé à 2 337, avec une augmentation de 500, le pays enregistrant sa plus forte hausse quotidienne pour le septième jour consécutif. En Russie, 18 personnes qui ont contracté le coronavirus sont maintenant décédées, tandis que 121 personnes ont guéri.

Les Australiens dans la vingtaine ont plus de cas confirmés

Les Australiens dans la vingtaine sont le groupe d’âge le plus représenté dans les statistiques du pays pour les nouveaux cas confirmés de coronavirus, car le groupe est le plus susceptible de voyager ou de faire la fête avec des voyageurs de retour, ont déclaré des experts dans un rapport du Guardian. Environ une personne sur cinq contractant le virus était âgée de 20 à 29 ans, selon les données compilées par le ministère fédéral australien de la Santé.

La répartition totale est la suivante: 11,3% des cas confirmés sont des personnes âgées de 25 à 29 ans, 9,5% des personnes âgées de 60 à 65 ans – à bord du bateau de croisière – et 9,3% des personnes âgées de 20 à 25 ans.

L’Indonésie déclare une urgence sanitaire nationale

L’Indonésie a confirmé 114 nouvelles infections à coronavirus, portant le total à 1 528, a déclaré un responsable du ministère de la Santé. Quatorze autres personnes sont mortes, ce qui porte le total à 136, a rapporté le responsable, Achmad Yurianto. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré une urgence nationale de santé publique liée à la pandémie de coronavirus et a annoncé des mesures pour aider les personnes à faible revenu.

Les Philippines signalent 10 décès, 538 autres infections

Le ministère de la Santé des Philippines a enregistré sa plus forte augmentation quotidienne de décès et d’infections par coronavirus. Dix autres personnes sont décédées à cause de l’épidémie, ce qui porte le total à 88, tandis que 538 infections supplémentaires ont porté le nombre total de cas à 2 084, a déclaré la sous-secrétaire à la Santé Maria Rosario Vergeire.

La Tanzanie confirme son premier mort lié au coronavirus

La Tanzanie a confirmé son premier décès par coronavirus, a déclaré le ministre de la Santé, Ummy Mwalimu, dans un communiqué. L’homme, tanzanien de 49 ans, qui avait des conditions préexistantes, avait été admis à l’hôpital Mloganzila à Dar Es Salaam pour y être soigné. Lundi, la Tanzanie avait 19 cas confirmés de coronavirus.

L’épidémie de coronavirus est loin d’être terminée en Asie

L’épidémie de coronavirus est « loin d’être terminée » dans la région Asie-Pacifique et les mesures actuelles visant à enrayer la propagation du virus font gagner du temps aux pays pour se préparer à des transmissions communautaires à grande échelle, a déclaré un responsable de l’OMS. Même avec toutes les mesures, le risque de transmission dans la région ne disparaîtra pas tant que la pandémie se poursuivra, a déclaré Takeshi Kasai, directeur régional pour le Pacifique occidental à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Kasaï a averti que, pour les pays qui constatent une diminution des cas, ils ne devraient pas baisser la garde, sinon le virus pourrait réapparaître.

Le nombre de cas en Allemagne s’élève à 61 913 – RKI

Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne est passé à 61 913 et 583 personnes sont décédées de la maladie, ont montré les statistiques de l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Les cas ont augmenté de 4 615 par rapport à la veille tandis que le nombre de morts a augmenté de 128, selon le décompte.

Les infections à coronavirus au Japon figurent en tête des 2000 cas

Les infections à coronavirus au Japon ont dépassé 2000 cas, selon un calcul de Reuters, basé sur les données du ministère et les rapports des médias. Un centre pour personnes handicapées de la préfecture de Chiba, à l’est de Tokyo, a trouvé sept autres infections, ce qui porte le total à 93, a rapporté Kyodo News.

Ailleurs, plus d’infections ont été détectées dans les préfectures d’Ehime, Fukui, Kagawa et Tokushima, ainsi que chez un médecin et une infirmière de l’hôpital de recherche sur le cancer de Tokyo, selon Kyodo et la chaîne publique NHK.

Le Myanmar signale le premier décès de coronavirus

Le Myanmar a fait état de son premier décès par coronavirus, un homme de 69 ans, également atteint d’un cancer et décédé dans un hôpital de la capitale commerciale de Yangon, a déclaré une porte-parole du gouvernement. Il avait cherché un traitement médical en Australie et s’était arrêté à Singapour sur le chemin du retour, selon le ministère de la Santé. Le Myanmar a confirmé 14 cas de virus, principalement chez des personnes ayant voyagé à l’étranger. Le pays a un système de santé faible après des décennies de négligence sous l’ancienne junte militaire au pouvoir.

La Thaïlande signale 127 nouveaux cas, un décès

La Thaïlande a signalé 127 nouveaux cas de coronavirus et un décès, a déclaré un responsable de la santé. Le dernier chiffre porte le nombre total d’infections confirmées en Thaïlande à 1 651 cas et 10 décès depuis que le premier cas du pays a été signalé en janvier.

Le nombre de morts dus au coronavirus aux États-Unis dépasse les 3000

Le bilan américain des décès dus à la pandémie de coronavirus a dépassé les 3000 lundi, selon le décompte courant compilé par l’Université Johns Hopkins, avec plus de 163 000 cas confirmés. Les États-Unis ont enregistré 3 008 décès, selon le décompte, tandis que ses 163 429 cas sont de loin, le nombre national le plus élevé devant l’Italie, l’Espagne et la Chine.

La Nouvelle-Zélande prolonge l’état d’urgence

La Nouvelle-Zélande prolonge l’état d’urgence nationale de sept jours supplémentaires pour aider à stopper la propagation du Covid-19, a déclaré mardi le ministre de la Défense civile, Peeni Henare. La déclaration initiale du 25 mars a duré sept jours et peut être prolongée autant de fois que nécessaire. « Prolonger l’état d’urgence nationale garantit que nous avons toutes les ressources, le soutien et les pouvoirs dont nous avons besoin pour empêcher la propagation du Covid-19 dans nos communautés », a déclaré Henare.

New York salue avec enthousiasme le navire-hôpital

New York a salué l’arrivée d’un brillant navire-hôpital de la marine américaine de 1000 lits comme un espoir pour la lutte désespérée de la ville contre la pandémie de coronavirus, tandis que le bilan national des morts a dépassé 3000, le jour le plus meurtrier du pays. Les gens se sont rassemblés sur les côtes de New York et du New Jersey de la rivière Hudson pour encourager le navire de la marine américaine Comfort, un pétrolier converti peint en blanc avec des croix rouges géantes, alors qu’il passait devant la Statue de la Liberté, accompagné de navires de soutien et d’hélicoptères.

Le Comfort traitera les patients non confirmés au coronavirus, y compris ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale et des soins intensifs, a déclaré la Marine.