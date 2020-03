Coronavirus: d’importantes mesures sociales prises par Issifou Mahamadou

Dans un message adressé à la nation, ce vendredi 27 mars 2020, le président nigérien, Issifou Mahamadou, a pris d’importantes mesures sociales dans le cadre de la mise en oeuvre du plans de lutte contre la propagation du Covid-19. Le Président de la République du Niger a adressé, ce vendredi 27 mars 2020, un message dans lequel il a annoncé d’importantes mesures sociales dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Des mesures sociales annoncées aussi bien en faveur des couches vulnérables de la société qu’au profit des opérateurs économiques. Il a également prononcé la remise gracieuse de peines en faveur de 1 540 détenus pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons d’arrêt et le recrutement de 1 500 agents de santé pour lutter contre le Covid-19. Lire ci-dessous l’intégralité de son message. Message du président Issifou Mahamasou à la nation:

Pour vous protéger contre le COVID-19, le Gouvernement a adopté et publié une batterie de 26 mesures dès les 13 et 17 mars 2020.

Depuis ces dates, la pandémie a continué à progresser et notre pays, qui était jusque-là épargné, compte désormais, à la date d’aujourd’hui, dix (10) cas dont un (1) mort.

Cette dégradation de la situation sanitaire prouve, s’il en est besoin, que le Gouvernement, en anticipant, a fait preuve de perspicacité.

C’est le lieu de saluer et de remercier tous ceux qui, par leur mobilisation dans la sensibilisation, contribuent à la mise en œuvre des mesures prises notamment les chefs traditionnels et leaders religieux, les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile. Ils ont montré qu’ils sont soucieux de votre santé, de notre santé. Je vous demande à nouveau de vous mobiliser tous, de vous lever comme un seul homme pour vaincre ce mal dont les conséquences sur les plans humain, économique et social, sont déjà dramatiques.

Mes Chers Concitoyens,

Depuis le mois de décembre 2019, plus d’un demi-million de personnes sont contaminées dans le monde parmi lesquelles on enregistre environ 25 000 décès à la date du 27 mars 2020. La quasi-totalité des 198 pays membres des Nations Unies sont touchés.

D’après les experts, si rien n’est fait, 40 à 70% de la population mondiale seront infectés avant la fin de la pandémie dont le taux de mortalité est de 4,5%. En Afrique de l’Ouest, le virus se propage encore plus vite qu’en Europe ou qu’en Corée du Sud. Pour faire face à cette situation dramatique sur le plan humain, les pays touchés ont eu recours à trois stratégies :

– La stratégie de confinement avec des tests ciblés;

– La stratégie de tests systématiques sans confinement;

– La stratégie de confinement couplée à des tests systématiques.

Le choix de l’une ou l’autre des stratégies dépend des capacités économiques et financières de chaque pays. Nous avons décidé d’adopter la stratégie de confinement couplée aux tests systématiques, à la hauteur de ce qu’autorisent nos moyens.

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, je demande au Gouvernement la reconduction des mesures précédemment prises et la mise en œuvre des mesures supplémentaires suivantes:

Renforcement des prières sur toute l’étendue du territoire;

Proclamation de l’Etat d’urgence sur toute l’étendue du territoire national à compter de ce soir, vendredi 27 mars 2020 à minuit;

Instauration à Niamey, seule ville touchée par le virus, d’un couvre-feu de 19h00 à 6h00 pour une période de deux semaines renouvelable à compter du samedi 28 mars 2020.

Isolement sanitaire de la ville de Niamey pour une durée de 2 semaines renouvelable, à compter du dimanche 29 mars à minuit, conformément au hadith : “Si vous apprenez qu’une épidémie ravage une région, ne vous y rendez pas et si vous vous trouvez dans une région frappée par une épidémie, ne la quittez pas”. C’est en se fondant sur ce Hadith que le Calife Omar, en route pour le Cham (la Syrie actuelle) où régnait la peste, a décidé d’interrompre son voyage et de rejoindre Médine;

Recherche active des cas suspects et renforcement des tests notamment à travers l’aménagement de centres de test dans chaque chef-lieu de région et dans certains chefs-lieux de départements très isolés;

Adoption du protocole de prise en charge;

Augmentation des capacités d’accueil hospitalier et de réanimation;

Renforcement de la protection du personnel médical;

Augmentation des capacités de confinement des cas suspects;

Recrutement de 1500 agents de santé.

Mes Chers Concitoyens,

La pandémie du covid-19 aura de graves conséquences sur l’économie mondiale. Si on ne trouve pas un traitement ou un vaccin rapidement, le monde risque de connaitre une crise économique comparable, non pas à celle de 2008, mais à celle de 1929. Déjà les prévisions de croissance économiques sont revues à la baisse dans tous les pays. La croissance économique mondiale, si la crise ne dure pas, sera de 2,4 % Au lieu de 2,9%.

L’économie de notre pays, comme celle de tous les autres, sera affectée. Le taux de croissance risque de tomber de 6,9% à 4,1%. L’inflation, si des mesures d’encadrement des prix ne sont pas prises, augmentera de 4,4% à 7,9%. Les recettes fiscales vont baisser ainsi que les ressources de financement extérieur. Tous les secteurs de l’économie, primaire, secondaire, tertiaire seront concernés. Face à cette situation, je demande au Gouvernement de prendre les mesures suivantes:

1.Exonération de droits et taxes sur tous les produits qui entrent dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 (masques, gel hydro alcoolique, etc.);

2.Mise en place des facilités de crédit d’enlèvement pour tout importateur qui le souhaite pour une durée de 15 à 90 jours, moyennant la production d’une caution bancaire;

3.Report de la date de paiement de la vignette à fin juin 2020 au lieu du 31 mars 2020;

4.Suspension des contrôles fiscaux sur place pendant deux (2) mois à compter du 1er avril 2020;

5.Exonération de la TVA sur le transport terrestre interurbain pendant toute la durée de la suspension de l’activité et report au 1er mai au lieu du 31 mars du paiement de l’impôt synthétique;

6.S’agissant de l’hôtellerie : application d’un taux réduit de 10% en matière de TVA tel que prévu par les directives de l’UEMOA, application d’un taux d’amortissement de 5% au lieu de 2% et exonération de l’IMF au titre de l’exercice 2019;

7.Pour les agences de voyage, suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant trois (3) mois, soit jusqu’au 20 juin 2020;

8.Pour les bars et débits de boissons, suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant deux (2) mois, à compter du 1 er avril 2020;

9.Pour les sports et loisirs, suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant deux (2) mois à compter du 1er avril 2020;

10.Concertation avec les opérateurs économiques et, au besoin, encadrement des prix pour contenir l’inflation. Ces mesures, prises au niveau national, sont complétées par celles prises au niveau de l’UEMOA;

11. Augmentation de 340 milliards de FCFA du volume de liquidité injecté par la BCEAO chaque semaine sur le marché monétaire en faveur des banques pour le porter à 4750 milliards de FCFA;

12. Élargissement de l’accès au refinancement aux effets de 1700 entreprises supplémentaires;

13. Abondement par la BCEAO du fonds de bonification de la BOAD respectivement de 25 milliards de FCFA par la BCEAO et 15 milliards de FCFA par l’ UEMOA afin de mobiliser des ressources concessionnelles en faveur des États;

14. Octroi par la BOAD d’un prêt concessionnel de 15 milliards de FCFA par Etat membre de l’ UEMOA;

15. Moratoire BOAD sur le remboursement des dettes du Niger pour un montant de 13,2 milliards de FCFA.

Mes Chers Concitoyens,

En plus des mesures prises pour soutenir les opérateurs économiques, je demande au Gouvernement d’adopter les mesures sociales suivantes :

-Prise en charge par l’État, pour les mois d’avril et mai, des factures d’électricité et d’eau pour les tranches sociales;

-Renforcement du plan de soutien annuel pour soutenir les personnes vulnérables (distribution gratuite, vente à prix modéré, etc.);

-Remise gracieuse de peines en faveur de 1 540 détenus pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons d’arrêt.

Mes Chers Concitoyens,

Toutes ces mesures sanitaires, économiques et sociales viennent en complément de celles prises les 13 et 17 mars 2020.

L’ensemble de ces mesures fait l’objet d’un plan de riposte dont le montant est estimé à 597 milliards de FCFA.

Je lance un appel à la solidarité internationale pour soutenir la mise en œuvre de ce plan. Cette solidarité est plus que jamais justifiée car l’augmentation de la vitesse des moyens de transport a annulé les distances entre régions du monde et entre pays. Les risques sanitaires, comme le montre le cas du coronavirus, nés dans un pays, se propagent en quelques semaines à l’échelle de la planète.

Dans le contexte de la globalisation, les petites causes peuvent produire de graves conséquences. L’effet papillon est plus que jamais amplifié. Ses battements d’ailes dans un endroit quelconque peuvent produire des tempêtes et des tornades à l’échelle de la planète. Le COVID-19 nous permet de mieux le comprendre. Voila pourquoi je pense qu’il doit avoir un avant et un après COVID-19.

L’expérience que nous vivons nécessite la mise en place d’un nouveau paradigme en vue d’une meilleure gouvernance politique et économique mondiale. Plus de solidarité et plus d’égalité, tel doit être le cri de ralliement, tel doit être le nouveau credo. Nous devons partager aussi bien les risques que les bénéfices de la mondialisation. Je me félicite ici, des initiatives du G7, du G20, du FMI et de la Banque Mondiale, mais il faut réfléchir sur comment aller plus loin y compris en envisageant au moins l’annulation de la dette en faveur des pays les moins avancés.

Mes Chers Concitoyens,

Permettez-moi de rendre un hommage appuyé au personnel de santé qui, comme nos forces de défense et de sécurité contre le terrorisme, est en première ligne dans le combat contre le COVID-19. Soutenons-le comme nous soutenons nos FDS. Soutenons-le en changeant nos habitudes et en observant rigoureusement les mesures prises par le Gouvernement, notamment celles relatives aux interactions sociales et à la propreté.

Tout autre comportement relèverait du suicide. Or, le suicide est condamné par toutes les religions. “Tu ne tueras point”, disent les Chrétiens, qui considèrent le suicide comme un meurtre. “Et ne vous tuez pas vous-même. Allah en réalité est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu, voilà qui est facile pour Allah”. Protéger sa vie et celles des autres est donc un devoir sacré. Toutes les mesures prises sont conformes à nos traditions religieuses. Respectons-les. Nous sommes un peuple résilient qui a connu et surmonté beaucoup d’épreuves. Grace à Dieu, nous vaincrons le COVID-19. Que Dieu protège le Niger et le Monde.

Je vous remercie.