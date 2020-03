Coronavirus : deux nouveaux cas confirmés au Nigéria

L’Agence nigériane de contrôle des maladies (NCDC) a confirmé ce mercredi deux nouveaux cas de coronavirus dans le pays, faisant passer le bilan à 46. Le premier a été recensé à Lagos tandis que le second a été découvert à Osun. Selon le NCDC, les deux cas sont des voyageurs de retour dans le pays. A ce jour, le Nigéria compte 46 cas confirmés à la pandémie pour deux personnes guéries et un décès. L’Etat de Lagos est le plus touché avec 30 personnes infectées.

Two new cases of #COVID19 have been confirmed in Nigeria: 1 in Lagos and 1 in Osun

Both cases are returning travellers to Nigeria in the last 7 days

As at 07:00 am 25th March, there are 46 confirmed cases of #COVID19 in Nigeria. 2 have been discharged with 1 death pic.twitter.com/1NLKTFG7LF

— NCDC (@NCDCgov) March 25, 2020