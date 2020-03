Coronavirus : de nouveaux cas avérés à Valence

Le club espagnol de Valence a annoncé de nouveaux cas de contaminations au coronavirus. Des cas qui viennent s’ajouter à ceux déjà enregistrés dimanche, faisant du club « Ché » le plus touché de la Liga.

De tous les clubs qui ont subissent les affres du coronavirus, Valence est celui qui a le plus goûté au baiser mortel de l’épidémie. Dimanche, l’écurie espagnole a confirmé que cinq personnes -joueurs et staff- ont été testés positifs au Covid-19 dont les défenseurs français, Eliaquim Mangala et argentin Ezequiel Garay. Lundi soir, le club a publié un nouveau communiqué signalant de nouveaux cas dans son effectif. « Valence CF signale de nouveaux cas positifs de coronavirus Covid-19 chez des joueurs et des techniciens de l’équipe première. Tous sont des cas asymptomatiques et se trouvent chez eux sous surveillance médicale et à l’isolement, réalisant normalement leur plan de travail prévu« , peut-on lire à travers le communiqué.

« En dépit des mesures strictes prises par le club après avoir joué le 19 février 2020 un match de Ligue des champions à Milan (contre l’Atalanta), zone confirmée à haut risque par les autorités italiennes quelques jours plus tard. En général, les derniers résultats montrent que l’exposition inhérente aux parties a causé environ 35% des cas positifs. Le club profite de ce nouveau test de virus hautement contagieux pour insister pour que la population reste à la maison et respecte strictement toutes les mesures d’hygiène et de prévention déjà publiées« , conclu le club ché.