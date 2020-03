Coronavirus au Bénin: trois urgentes suggestions du Patronat ESPB au gouvernement

Au regard du danger qui guette le Bénin avec l’avènement du Coronavirus, le Patronat des Etablissements Scolaires Privés du Bénin a adressé trois doléances au gouvernement.

« La fermeture des établissements scolaires et universitaires publics et privés dès mardi 24 mars 2020; la prise en charge par l’Etat des dépenses déjà engagées et futures des établissements scolaires et universitaires privés laïcs et confessionnels liées à l’acquisition du matériel; et le confinement sans tarder de la population aux fins d’évaluer à terme et très tôt le niveau de la propagation du coronavirus » : ce sont les trois urgentes suggestions du Patronat des Etablissements Scolaires Privés du Bénin au gouvernement du Bénin.

Ces suggestions ont été élaborées après que des représentants du Bureau National du Patronat des Etablissements Scolaires Privés du Bénin et son Conseil d’Administration ont tenu une réunion urgente d’échanges ce samedi 21 mars 2020 au Complexe Scolaire Saint Mathieu I de Tankpè. Au cours de la séance, ils ont analysé et apprécié les mesures annoncées dans le compte-rendu du Conseil des Ministres Extraordinaire du mardi 17 mars 2020, consacré au fléau du Covid-19 et les explications du Ministre de la Santé sur le dossier.

Ils ont également pris acte des requêtes de la Fédération des Parents d’Elèves, de la Direction Nationale des Enseignements Catholiques et de la réponse des ministres à leurs légitimes inquiétudes et à leurs suggestions. Ainsi, après une étude minutieuse des mesures préventives prises par le gouvernement et convaincus que ce gouvernement est très préoccupé par le danger du Covid 19, les représentants du Bureau National et du Bureau du Conseil d’Administration du Patronat des Etablissements Scolaires Privés ont, dans un courrier, attiré l’attention des ministres sur les dangers qui rodent autour des apprenants.

Des mesures inapplicables en milieux scolaires

Dans un courrier adressé au gouvernement, le Patronat des établissements Scolaires Privés du Bénin indique que, des onze (11) mesures prises par le gouvernement, certaines sont difficiles voire inapplicables en milieux scolaires et universitaires surtout celles relatives au respect de la distance de proximité.