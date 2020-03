Coronavirus: apeuré, John Obi Michael tourne dos aux stades et résilie son contrat en Turquie

L’ex-capitaine des Super Eagles du Nigeria, John Obi Michael ne veut pas jouer au football au moment où le coronavirus sévit dans le monde. Le footballeur de 32 ans a décidé de quitter son club en Turquie.

John Obi Michael, l’ancien sociétaire de Chelsea a résilié son contrat avec son club, Trabzonspor en première division turque. « Nous avons résilié le contrat d’un commun accord« , a annoncé mardi soir dans un communiqué, le leader actuel du championnat turc. Pour le nigérian, la décision prise par la Fédération turque de football (TFF) de maintenir le championnat en dépit de la pandémie de Covid-19, contrairement à de nombreux pays n’est pas salutaire.

Il y a quelques jours, l’ex-international nigérian avait déjà exprimé son mécontentement face au maintient des matchs. « Dans la vie, il y a des choses plus importantes que le football. Je ne me sens pas à l’aise et je n’ai pas envie de jouer au football das ces conditions« , écrivait-il. « Dans la vie, il y a des choses plus importantes que le football. Je ne me sens pas à l’aise et je n’ai pas envie de jouer au football das ces conditions« , a-t-il insisté.

En Turquie, le championnat se joue depuis une semaine à huis clos. Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour demander une suspension pure et simple. Ce que refuse pour l’heure, les dirigeants du cuir rond.