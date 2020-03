Coronavirus : 686 199 cas et 32 ​​277 décès dans le monde

Selon un dernier bilan officiel, la pandémie de coronavirus, également connue sous le nom de COVID-19, a infecté plus de 686 199 personnes et causé 32 277 décès.

La pandémie de coronavirus a touché la quasi-totalité de la planète. 32 277 décès ont été enregistrés sur plus d’un demi-million de cas recensés. Selon les chiffres, 146 402 personnes se sont remises de la maladie qui a touché 199 pays et territoires à travers le monde. Les États-Unis (US), avec 125 266 cas et 2 246 décès, sont en tête du classement des 10 premiers pays les plus touchés. Ils sont suivis par l’Italie avec 92 472 cas et 10 023 décès. La Chine, où l’ infection a commencé, a enregistré 81 439 cas avec 3 300 décès.

Les autres pays du top 10 sont: l’Espagne avec 78 799 cas et 6 606 décès; Allemagne (58 247 cas et 455 décès); Iran (38 309 patients et 2 640 décès); France (37 575 cas et 2 314 décès); Royaume-Uni ( 19 522 cas et 1 228 décès); Suisse (14 829 cas et 300 décès) et Pays-Bas (10 866 cas et 771 décès).