Coronavirus: 1000 euros de prime pour motiver les salariés qui viennent travailler

Chaque jour, différentes mesures sont prises dans le cadre du fléau qui sévit en ce moment dans le monde. Cette fois, c’est le ministre de l’économie et des finances de la république française qui invite les entreprises à verser une prime de 1000 euros pour motiver les salariés qui continuent de travailler malgré la crise.

Un virus invisible à l’œil nu, mais qui fait parler de lui, depuis bientôt trois mois, le COVID-19. Les gouvernants n’ont de cesse de prendre des mesures pour aider à endiguer la crise mais aussi à inciter tous ceux qui sont au travail malgré cette maladie ravageuse et l’ordre de confinement. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron invitait les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité. Ce jour vendredi 20 mars, c’est le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, qui était l’invité sur le plateau de LCI. Au cours de cette entrevue, il a appelé les entreprises à motiver les salariés, suite à une question qui lui a été posée : « Bien sûr. J’invite toutes les fédérations et les grandes entreprises à verser cette prime de 1000 euros défiscalisée. Nous devons faire mieux pour toutes ces personnes dont nous avons impérativement besoin. »

Selon les informations relayées par le site BFMTV, le ministre qui veut assurer un service économique minimum n’a pas précisé quels secteurs ni quelles entreprises pourrait être concernés. Déjà les voix s’élèvent pour féliciter cette mesure, mais souhaite avant tout de leur donner d’abord le matériel nécessaire, sans quoi, l’argent ne servirait à rien,une fois 6 pieds sous terre.