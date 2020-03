Copa Libertadores : quand Adebayor devient Jean Claude Van Dame (vidéo)

Emmanuel Adebayor était de nouveau titulaire mercredi lors de la rencontre de Copa Libertadores entre Olimpia Asuncia et Defense y Justicia. Mais l’ancien joueur du Real Madrid ne s’est pas illustré de la meilleur des manières. Il s’est fait expulser du terrain sur un carton rouge à l’heure de jeu.

Au duel pour un ballon aérien, l’ancien Messin, très en retard, a asséné un violent coup de pied au visage du milieu de terrain adversaire, l’Argentin Enzo Coacci. Il a été logiquement expulsé pour ce geste très dangereux.

Son équipe menait 1-0 (but de Carlos Rolon, 60e) à ce moment de la rencontre avant de faire le break quelques minutes plus tard en infériorité numérique par Brian Benitez (80e). L’équipe adverse a réduit l’écart en fin de match (Marcelo Benitez, 91e). A la fin de la rencontre, le Togolais a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. » Match difficile aujourd’hui! Quel formidable esprit d’équipe, et qu’elle victoire pour les garçons @elclubolimpia . Triste de quitter le terrain tôt sur un défi Jackie Chan. Je n’a jamais voulu blesser mon adversaire et je suis content qu’il va bien« , a-t-il écrit sur son compte Twitter.

SEA, tough game today! What a great team spirit, and what a win boys @elclubolimpia. Sad to leave the pitch early on a Jackie Chan challenge. It was never my intention to hurt my opponent, And I am glad he is okay 🤜🏾👏🏾🙏🏾⭐️❤️🤜🏾🙌🏾#GodFirst #teamSEA #25 #SEAAsuncion #Lifesgood pic.twitter.com/TqruWfqtKm

