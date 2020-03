Commonwealth day: Prince William et Kate évitent Meghan Markle et Harry (vidéo)

A l’occasion du Commonwealth day ce lundi 09 mars 2020, le prince William a dit un bref bonjour à Meghan Markle et au prince Harry tandis que Kate a évité le contact visuel.

Ce fut une réunion de famille maladroite pour le prince Harry et Meghan Markle alors qu’ils se sont associés à Kate Middleton et au prince William pour la Journée du Commonwealth. Lors de la procession de la Reine, tenue à l’abbaye de Westminster, le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés dans leurs sièges au deuxième rang, à côté de l’oncle de Harry, le prince Edward et de la comtesse de Wessex, Harry. Peu de temps après, le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés pour prendre place à l’avant.

The Duke & Duchess of Sussex in deep conversation with the Earl of Wessex at the #CommonwealthDay Service. pic.twitter.com/VvuPRXorqQ — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

Dans leur brève interaction, Harry et Meghan sourirent et saluèrent William et Kate. William et Kate ont tous deux offert de brefs hellos avant de prendre place devant. En attendant l’arrivée de la reine, Meghan et Harry ont parlé avec Edward, tandis que Kate a parlé avec Sophie et William, sans aucune interaction apparente entre les deux frères et leurs épouses.

The Duchess of Sussex waves to the Duke & Duchess of Cambridge as they arrive at the #CommonwealthDay Service pic.twitter.com/G5S4382d0w — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

Contrairement aux services passés, le duc et la duchesse de Sussex et le duc et la duchesse de Cambridge ne faisaient pas partie du cortège de la reine et ont plutôt été conduits à leurs sièges avant que la reine, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ne fassent leur entrée. Meghan et Harry sont d’abord arrivés au service en voiture alors que Kate et William les suivaient de près dans une voiture séparée.

Le service annuel du Commonwealth marque ce lundi la dernière apparition royale officielle de Meghan et Harry après leur décision de quitter la famille royale supérieure.