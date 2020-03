Comment attrape-t-on le Coronavirus et comment agit-il sur l’organisme ?

Voici ce que les scientifiques ont appris sur la façon dont le nouveau virus infecte et attaque les cellules et comment il peut affecter les organes au-delà des poumons.

Alors que les cas d’infection à coronavirus prolifèrent dans le monde et que les gouvernements prennent des mesures extraordinaires pour limiter la propagation, il y a encore beaucoup de confusion sur ce que le virus fait exactement au corps des gens. Les symptômes – fièvre, toux, essoufflement – peuvent signaler un certain nombre de maladies, de la grippe au streptocoque en passant par le rhume, le paludisme et autres. Voici ce que les experts médicaux et les chercheurs ont appris jusqu’à présent sur la progression de l’infection causée par ce nouveau coronavirus et ce qu’ils ne savent toujours pas.

Comment ce coronavirus provoque-t-il une infection?

Le virus se propage par des gouttelettes transmises dans l’air par la toux ou les éternuements, que les personnes à proximité peuvent absorber par le nez, la bouche ou les yeux. Les particules virales de ces gouttelettes se déplacent rapidement vers l’arrière de vos voies nasales et vers les muqueuses à l’arrière de votre gorge, se fixant à un récepteur particulier dans les cellules, à partir de là. Les particules de coronavirus ont des protéines dopées qui dépassent de leurs surfaces, et ces pointes s’accrochent aux membranes cellulaires, permettant à l’ADN du virus d’entrer dans la cellule humaine.

Ce matériel génétique procède à «détourner le métabolisme de la cellule et dire, en effet, « Ne faites pas votre travail habituel. Votre travail consiste maintenant à m’aider à me multiplier et à fabriquer le virus », a déclaré le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center de Nashville.

Comment ce processus provoque-t-il des problèmes respiratoires?

À mesure que les copies du virus se multiplient, elles éclatent et infectent les cellules voisines. Les symptômes commencent souvent à l’arrière de la gorge avec un mal de gorge et une toux sèche. Le virus « rampe ensuite progressivement dans les bronches », a expliqué le Dr Schaffner. Lorsque le virus atteint les poumons, leurs muqueuses s’enflamment. Cela peut endommager les alvéoles ou les sacs pulmonaires et ils doivent travailler plus dur pour remplir leur fonction d’approvisionnement en oxygène du sang qui circule dans tout notre corps et d’élimination du dioxyde de carbone du sang afin qu’il puisse être expiré.

« Si vous obtenez un gonflement là-bas, il est d’autant plus difficile pour l’oxygène de nager à travers la membrane muqueuse », a déclaré le Dr Amy Compton-Phillips, le directeur clinique en chef du Providence Health System, qui comprenait l’hôpital d’Everett, Wash, qui avait le premier cas de coronavirus signalé aux États-Unis, en janvier.

Les poumons sont-ils la seule partie du corps touchée?

Pas nécessairement. Le Dr Compton-Phillips a déclaré que l’infection peut se propager à travers les muqueuses, du nez au rectum. Ainsi, alors que le virus semble se concentrer sur les poumons, il peut également être capable d’infecter les cellules du système gastro-intestinal, selon les experts. Cela peut être la raison pour laquelle certains patients présentent des symptômes comme la diarrhée ou l’indigestion. Le virus peut également pénétrer dans la circulation sanguine, a déclaré le Dr Schaffner.

La moelle osseuse et des organes comme le foie peuvent également s’enflammer, a déclaré le Dr George Diaz, chef de section pour les maladies infectieuses au Providence Regional Medical Center à Everett, Washington, dont l’équipe a traité le premier patient américain atteint de coronavirus. Il peut également y avoir une certaine inflammation dans les petits vaisseaux sanguins, comme cela s’est produit avec le SRAS, l’épidémie virale en 2002 et 2003. «Le virus atterrira en fait sur des organes comme le cœur, les reins, le foie et peut causer des dommages directs à ces organes», a déclaré le Dr Schaffner. Alors que le système immunitaire du corps passe à la vitesse supérieure pour combattre l’infection, l’inflammation qui en résulte peut entraîner un dysfonctionnement de ces organes, a-t-il déclaré.

Pourquoi certaines personnes tombent-elles très malades, mais la plupart ne le font pas?

Environ 80% des personnes infectées par le nouveau coronavirus présentent des symptômes relativement bénins. Mais environ 20 pour cent des personnes tombent plus gravement malades et chez environ 2 pour cent des patients en Chine, qui a eu le plus de cas, la maladie a été mortelle. Les experts disent que les effets semblent dépendre de la solidité ou de l’affaiblissement du système immunitaire d’une personne. Les personnes âgées ou celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, comme le diabète ou une autre maladie chronique, sont plus susceptibles de développer des symptômes graves.

Le Dr Xiao a effectué des examens pathologiques de deux personnes en Chine qui se sont rendues dans un hôpital de Wuhan en janvier pour une raison différente – elles avaient besoin d’une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon à un stade précoce – mais dont les dossiers ont montré plus tard qu’elles avaient également eu une infection à coronavirus, que l’hôpital n’a pas reconnu à l’époque. Aucun des cancers du poumon n’a été suffisamment avancé pour les tuer, a-t-il déclaré.