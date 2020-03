Chine: un homme est décédé des suites de l’hantavirus

Ce lundi, un Chinois de 32 ans, est décédé des suites du hantavirus, dans la province de Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. L’homme est décédé alors qu’il se trouvait dans un bus. Ainsi, à la suite du décès, les 32 autres passagers du bus ont été testés, pour voir s’ils n’étaient pas eux aussi contaminés.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW

— Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020