Bon à Savoir : le chocolat, plus qu’une friandise, un vrai allié santé

Le chocolat n’a pas finit de nous étonner. Il est une gourmandise aux multiples bienfaits, et donc un si bon allié santé. Découvrez donc ici quelques-unes de ses vertus.

Qu’il soit noir, au lait, aux noisettes ou aux fruits, le chocolat n’en finit pas de nous séduire! Pour tous ceux qui évitent soigneusement le rayon chocolat en pensant à leur ligne, on vous livre une excellente nouvelle : le chocolat n’est pas seulement bon au goût, il est aussi bon pour la santé !

Le chocolat protège le cœur et les artères

Le chocolat abaisse les risques de maladies coronariennes et d’accidents vasculaires cérébraux (AVC), grâce aux flavonoïdes qu’il contient. Ces antioxydants aident en effet à maintenir la souplesse des artères et à limiter les risques d’athérosclérose.

Le chocolat est un allié anti-déprime

Connu des gourmands pour son croquant, sa puissance, ou son fondant, le chocolat détient des qualités jadis insoupçonnées ; la présence de polyphénols aux propriétés anti-oxydantes révèle que le cacao agit contre le stress et l’anxiété, et prévient par ailleurs des maladies cardio-vasculaires. Alors zéro culpabilité à avoir que de craquer pour un carré de chocolat !

A l’origine du chocolat, les fèves de cacao, fruits aux graines enfermées dans la « cabosse », sont directement cueillies sur le cacaoyer. Elles possèdent des propriétés nutritives naturelles, soit une très haute teneur en magnésium mais également en vitamines B et E, protéines, fer, phosphore, cuivre et zinc ! Tant de vertus pour un anti-déprime naturel, le chocolat booste les cellules et donne un coup de fouet dans la journée, pour toutes les femmes actives qui font rimer effort et réconfort !

Le chocolat est un antioxydant

Le cacao regorge d’antioxydants à cause de sa forte teneur en flavonoïdes, ce qui diminuerait le risque de maladies cardiovasculaires et abaisserait la pression artérielle. Plusieurs études ont aussi démontré que le chocolat noir favoriserait la production de ce que l’on appelle le bon cholestérol et réduirait la concentration du mauvais cholestérol. A titre de comparaison, la capacité du cacao en antioxydant serait quatre à cinq fois plus élevée que celle du thé noir, deux à trois fois plus élevée que celle du thé vert et deux fois plus élevée que celle du vin. La prise quotidienne de quelques carrés de chocolat noir aurait par ailleurs le même effet que l’aspirine en favorisant le maintien d’un bon flux sanguin et évitant la formation de caillots sur la paroi des artères (responsable des crises cardiaques).

Le chocolat améliore la qualité du sommeil

Un sommeil troublé est parfois lié à une carence en magnésium. Puisque le chocolat noir en contient des quantités intéressantes (84 grammes pour 100 grammes de chocolat noir à 40% de cacao), en consommer permet de combler ce manque et donc de rééquilibrer le rythme veille/sommeil.

Mais attention à ne pas en consommer le soir ! Car le chocolat noir contient également de la caféine et de la théobromine, deux stimulants qui vous promettent des nuits agitées si vous êtes sujette aux insomnies.

Le chocolat est un allié santé et beauté

Allié du cœur mais aussi du corps, le chocolat est également utilisé par des marques de cosmétiques bio qui voient en la fève des bienfaits nourrissants, relaxants, hydratants (avec le beurre de cacao), et régénérants. Sans parler de l’odeur incroyable que le soin laisse sur la peau, pour nous rendre tous à croquer !

Le chocolat est bénéfique pour la grossesse

Une étude aurait récemment démontré que manger quotidiennement du chocolat noir serait bénéfique pour les femmes enceintes. Cela réduirait en effet significativement les risques de développer une pré-éclampsie, (complication liée à l’hypertension artérielle et à la prise de poids). Encore une fois, seul le chocolat noir est concerné dans ce cas. Mais attention à ne pas pour autant engloutir des plaquettes entières sous motif que vous êtes enceinte ! Remarquez, ce serait le moment ou jamai.

Le chocolat est un allié pour l’esprit

Nous l’aurons compris, le chocolat passe haut la main le diplôme des produits bienfaisants sur toute la ligne, cerise sur le gâteau : nous pouvons l’acheter bio et équitable ! Bio pour avoir un maximum d’apports nutritionnels; équitable, pour apporter sa pierre à l’édifice d’un monde plus juste. Avec pas moins de 23 recettes, du chocolat noir, au chocolat blanc, sans oublier le chocolat au lait, il n’aura jamais été aussi facile de croquer du bon, du bio et de l’éthique !