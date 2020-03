Bénin: mobilisation de financement pour la relance de la filière riz

Le fonds national de développement agricole (FNDA) a organisé ce mardi 3 mars 2020 à l’Hôtel Novotel, à Cotonou, la journée de mobilisation de financement pour la filière riz au Bénin. L’objectif est de relancer cette filière.

La diversification agricole est l’un des leviers sur lequel le gouvernement de la rupture entend s’appuyer pour l’émergence du pays. Dans le cadre de cette diversification, le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) a organisé ce mardi 03 mars 2020 à l’Hôtel Novotel, à Cotonou, la journée de mobilisation de financement pour la filière riz au Bénin. Cette initiative a regroupé les acteurs étatiques et privés de ladite filière, les représentants des Institutions financières internationales, des banques et autres établissements financiers autour de diverses thématiques. La cérémonie d’ouverture de l’événement a été présidée par le Directeur de cabinet du Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Monsieur Bonaventure Kouakanou.

A Lire aussi Production et consommation du Riz: le Ghana emboîte le pas au Nigéria

Ciblée par le gouvernement comme étant une des filières à forte valeur ajoutée, après le coton, l’anacarde, l’ananas, le manioc et le maïs, la filière riz est dotée d’un programme national de développement sur la période 2018-2021, rappelle le Directeur Général du FNDA, Valère HOUSSOU, dans son mot introductif. Il expliquera par la suite que dans un contexte de fermeture des frontières par le Nigeria pour interdire la réexportation par ses voisins du riz importé sur son territoire, le gouvernement n’a pas tardé à réagir. En effet, la réponse du gouvernement à cette situation est de substituer le riz localement produit au Bénin au riz importé à destination du Nigeria à travers le programme d’urgence d’accélération de la production du riz. L’objectif est d’atteindre d’ici 2022, une production de 1000 000 tonnes de riz. Cela représente «une opportunité d’affaires pour tous les acteurs de la chaîne de la filière riz au Bénin», a-t-il insisté.

Le secteur privé pour explorer la filière

Après avoir présenté le bilan de la filière et les nouvelles ambitions du gouvernement pour le riz, le Directeur de cabinet du Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Monsieur Bonaventure KOUAKANOU, a invité les acteurs privés à jouer leur partition pour « faire de notre pays une référence en matière de systèmes de production et de qualité de son riz. » Il a exhorté les établissements financiers, les banques et agences de développement, les banques commerciales, les agences de garantie, d’assurance et de réassurance, à imaginer de concert avec le FNDA les produits les plus pertinents en direction des acteurs de la filière riz.

Le Directeur de cabinet a aussi exhorté les uns et les autres à une participation active aux échanges. Cette journée qui a regroupé les acteurs étatiques et privés de la filière riz, les représentants des Institutions financières internationales, des banques et autres établissements financiers autour de diverses thématiques, ouvre une ère nouvelle pour cette filière.