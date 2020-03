Bénin – Gestion de la pandémie du Covid-19: le PCB désavoue le gouvernement

Les mesures sorties du couvent gouvernemental le mardi 17 mars 2020 ne satisfont par l’attente des responsables du parti Communiste du Bénin qui, à travers une déclaration, invite l’exécutif à plus de responsabilité pour protéger les béninois.

Les responsables du parti communiste du Bénin sont déçus de la gestion de la pandémie du Covid-19 par le gouvernement béninois. Les décisions issues du conseil des ministres extraordinaire du mardi 17 mars 2020 parait à leur yeux assez minime et contraste bien avec la gravité de la situation. Selon eux, que se soit les grandes puissances de ce monde pour les pays africains qui nous entourent, les décisions et les mesures prises sont radicales contrairement au Bénin où il ne s’agit que de recommandations à l’endroit de populations analphabètes qui prend tout à la légère et qui fait de Dieu son dernier recours sans des mesure individuelles.

Face à ces mesures minimales du gouvernement béninois, le parti communiste du Bénin s’interroge. « Le Gouvernement a-t-il conscience de la gravité de la situation ou fait-il exprès ? Pourquoi le Gouvernement laisse-t-il ouvertes les écoles où s’entassent des centaines d’écoliers, parfois entre cinq cents et mille ou plus et qui sont des nids de prolifération du virus et de toutes sortes de microbes… ? » Après avoir aligné une série de « POURQUOI », le parti communiste du Bénin s’attaque aux arguments avancés par le ministre de la santé pour justifier la non fermeture des écoles. « Si ce sont les adultes qui sont les plus grands propagateurs du virus, cela voudra-t-il dire que les enfants eux sont immunisés contre une contamination et contre une transmission de cette maladie ?« , s’interrogent-ils tout en cherchant à savoir ce qui fait croire au ministre que les mesures de lavage de mains dans les écoles seront respectées. Pour finir, ils demandent au gouvernement de reconsidérer la gravité de la situation et de prendre des mesures fortes qui protègent la population.

Les recommandations du PCB

En guise de mesures fortes à prendre de toute urgence par le gouvernement, le parti communiste du Bénin recommande:

1°-Le Gouvernement de Talon doit annuler et ou reporter tout de suite les élections (…) prévues pour mai 2020.

2°-Il doit tout de suite fermer les écoles, les universités, les églises, les mosquées, les temples et interdire tous les grands rassemblements propagateurs du virus.

3°-Il doit revoir, en Collectif budgétaire, le Budget annuel de l’Etat en exécution qui ne peut pas ne pas subir des effets négatifs de la Crise sanitaire actuelle pour y intégrer des charges d’aides aux entreprises, aux personnes (agences de tourisme, hôteliers, transporteurs, tenanciers de bars et restaurants, etc.) qui seront frappées de plein fouet dans leurs activités économiques par cette crise.

Sans de telles mesures fortes, le Gouvernement portera la lourde responsabilité de propagation de ce virus dangereux et mortel, concluent-ils dans leur déclaration.