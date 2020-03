Bénin – CRIET: six agents de la SBEE condamnés à de lourdes peines pour détournement

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné le vendredi 20 Mars 2020, six (06) agents de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE) pour crime économique.

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a vidé ce vendredi 20 Mars 2020 le deuxième dossier inscrit au rôle de la première session criminelle de l’année 2019-2020.

Au terme du procès, six agents de la société béninoise d’énergie électrique ont écopé respectivement de 15 ans de réclusion criminelle et de 10 ans d’emprisonnement ferme pour crime économique.

Retour sur les faits

Le chef service informatique, Robert A. considéré comme le chef de bande de détourneur de fonds public dans une agence de la société béninoise d’énergie électrique en complicité avec le guichetier Eric C. par des manipulations des données informatiques arrivent à annuler les encaissements de certains clients de la société. Le mode opératoire consiste avec l’aide de certains agents releveurs et coupeur de la sbee, à convaincre certains clients débiteurs qu’ils ont la possibilité de payer la moitié de ce qu’ils doivent à la SBBE et le chef service pourrait se charger d’annuler le reste de leur redevance pour ramener leur compteur de dette totalement à zéro.

Certains clients ont mordu à l’appât de cette proposition de minoration de leur facture d’impayée et ont vu effectivement une partie de leur dette annulée. D’autres clients se sont opposés à cette proposition suspecte. Le chef agence après manipulation des données informatiques partage le butin avec ses acolytes. Ainsi pendant un peu plus d’un an, le réseau s’est adonné à ce jeu détournant ainsi plus de 23 millions de FCFA à la société béninoise d’énergie électrique.

Le chef service a eu l’idée de cette minoration des factures lors d’un passage d’un système informatique à un autre par la sbee. Ce passage a généré des anomalies sur la facture de certains clients. Des anomalies qui ont été rectifiées par le technicien de la société qui a gagné le marché. Dès lors, il a compris qu’il lui est possible de modifier les montants des factures des clients par des manipulations informatiques.

A la barre, le chef service système sécurité informatique de la sbee a fait remarquer que le sieur Robert A. a utilisé ses capacités intellectuelles de haut niveau en informatique après une formation en France aux frais de la société. Ces connaissances informatiques lui permettent facilement de contourner le profil du chef service facturation et du chef service commercial et leurs mots de passe pour accéder aux données informatiques.

La fraude a finalement laissé de faille

Les manoeuvres de dépournement ont été finalement suspectées quand des anomalies sont constatées sur des factures de certains clients qui sont de gros clients de la sbee. Les factures affichaient des mentions négatives comme solde. D’autres factures sont minorées et ne comportaient que des frais d’entretien. Ces remarques faites, les clients dont les factures sont suspectées ont été isolés et leur ligne coupée. Et des dénonciations, réclamations et plaintes ont fusé de partout. C’est ainsi que certains clients ont dénoncé le réseau et ont accepté subir des redressements pour voir leur ligne rétablie.

Dans sa réquision, Gilbert Togbonon a requis pour chacun des accusés 15 ans de réclusion criminelle. Mais dans son verdict, la cour a demandé à Robert A. de payer à la sbee constituée partie civile un montant équivalent à la somme de facture annulée et l’a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour détournement de denier public et introduction sans droit des données dans un système informatique. Le guichetier et les agents releveurs ont écopé de 10 ans de prison ferme pour complicité et le payement à la sbee d’un montant de 10 millions chacun.