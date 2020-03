Bénin – Coronavirus: voici ce que prévoit le maire de Cotonou pour les écoles

Dans un message adressé à ses administrés, l’édile de l’hôtel de ville de Cotonou annonce des mesures pour prévenir la propagation du coronavirus sur son territoire de compétence. Dans ledit message délivré le mardi 17 mars 2020 à l’hôtel de ville de Cotonou, le Maire Isidore Gnonlonfoun invite ses concitoyens à respecter rigoureusement les mesures de prévention prescrites par les Autorités Sanitaires du pays.

Par ailleurs, l’autorité municipale de Cotonou a fait savoir qu’ensemble avec le conseil communal, il s’emploie à mettre en œuvre diverses dispositions à travers le renforcement du lavage des mains à l’eau et au savon dans les écoles maternelles et primaires. Il sera également procédé à des séances de sensibilisation dans les marchés secondaires de la ville et au profit des élus locaux. Pour finir, il invite les administrés au calme et à faire confiance aux autorités sanitaires qui multiplient la veille pour éviter la propagation du virus. Lire ci-dessous l’intégralité de son message.

Cotonoises, Cotonois,

Le monde entier est secoué actuellement par une pandémie (Coronavirus) depuis 2019. Face à l’évolution rapide de ce virus, il revient à chacun et à tous de jouer leur partition. Je vous invite donc à suivre rigoureusement les mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires de notre pays. Il s’agit de :

– Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ;

– Eviter de cracher et de se moucher sur le sol ;

– Eviter les contacts physiques avec toute personne ayant la fièvre, la toux et consulter un médecin en cas de difficultés respiratoires;

– Eviter tout contact direct non protégé avec les animaux, etc.

Le Conseil Communal et moi, nous nous employons à mettre en œuvre diverses dispositions à travers le renforcement du lavage des mains à l’eau et au savon dans les écoles maternelles et primaires, l’organisation des séances de sensibilisation dans les marchés secondaires, les Collèges d’Enseignement Général ainsi que les séances de sensibilisation au profit des élus locaux afin de compléter le dispositif de prévention mis en place par le Gouvernement.

Une fois de plus, j’invite les populations à faire preuve de responsabilité en suivant strictement toutes les mesures d’hygiène ci-dessus recommandées.

J’invite, pour finir, les uns et les autres au calme, à la patience et à faire confiance aux Autorités Sanitaires de notre pays qui mettent tout en œuvre pour une gestion efficace de la pandémie.

Se protéger, c’est protéger les autres !

Je vous remercie.

Isidore GNONLONFOUN