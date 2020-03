Bénin – Conseil d’administration de la Galerie nationale: les membres installés

Moins d’une semaine après la probation en conseil des ministres du 11 mars 2020 des statuts de la galerie nationale, le Ministre en charge de la culture a procédé, ce lundi 16 mars 2020, à l’installation des membres du Conseil d’administration (CA) de cette galerie.

Le ministre de la culture, Jean-Michel Abimbola, a procédé ce lundi 16 mars 2020, à l’installation des membres du conseil d’administration de la galerie nationale. Cette instance est présidée par le Directeur de cabinet du Ministre de la culture, Monsieur Eric TOTAH. Les six autres membres y représentent respectivement la Présidence de la République, le ministère de l’économie et des finances, le ministère des sports, le ministère de la justice et de la législation, le ministère des petites et moyennes entreprises et le ministère des affaires sociales. L’installation des membres de ce conseil d’administration est une confirmation de la volonté du Gouvernement de mettre en place une réelle politique de soutien aux vocations et talents artistiques.

Face aux sept (07) membres du Conseil d’Administration et ceux du Conseil artistique, Jean Michel ABIMBOLA a souligné la volonté du Chef de l’Etat d’aligner le cadre opérationnel des arts sur les standards internationaux pour en faire un levier de création de richesse et d’emplois. « La décision de vous confier la gouvernance d’une Institution stratégique de mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le sous-secteur des arts plastiques s’inscrit dans la volonté des plus Hautes Autorités de la République, et aussi de vos organismes qui vous ont désignés, de relever l’un des défis majeurs de notre société : Accroître la contribution des arts plastiques à la transformation structurelle de l’économie béninoise et au bien-être des artistes plasticiens. » a insisté le ministre. Il a, par la suite, rappelé à toute l’assistance, la mission assignée à la Galerie nationale, celle de révéler les artistes plasticiens et de créer une dynamique autour du marché de l’art puis celle de son Conseil d’administration. « L’essence et le contenu de votre mission vous placent devant des responsabilités capitales qu’il va falloir assumer avec engagement et esprit de suite (…) Je vous installe donc dans vos nouvelles fonctions avec mon regard fixé sur le tableau de bord et les résultats de votre mandature. Je vous invite à veiller à la qualité des concertations pour vaincre le défaut de synergie dans les actions et le retard dans leur mise en œuvre. », a lancé le Ministre ABIMBOLA, avant de rassurer toute l’équipe de son appui et de celui du Conseil artistique pour la réalisation de cette noble ambition.