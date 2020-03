Afghanistan: attaques talibanes puis frappes américaines, malgré l’accord de paix

Le processus de paix en Afghanistan paraît chaque jour plus hypothétique. À la suite des attaques des Talibans contre les forces afghanes effectuées dans la nuit du 3 au 4 mars, l’armée américaine a annoncé avoir frappé les insurgés dans la province afghane de Helmand. Il s’agit de la première attaque américaine depuis 11 jours, après l’accord signé à Doha. Les frappes visaient à défendre l’armée afghane.

En effet, les talibans ont lancé une vague d’attaques contre les forces de sécurité afghanes peu après un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump. Les insurgés ont tué au moins 20 soldats et policiers afghans. Mardi, après « une très bonne conversation » avec le mollah Baradar, principal négociateur du processus de Doha, le président Donald Trump avait déduit que les talibans « veulent mettre fin à la violence ». Mais sur le terrain, la réalité en est toute autre.

«Les États-Unis ont effectué une frappe aérienne le 4 mars contre des combattants talibans dans la province d’Helmand, dans le district de Nahr-e Saraj, qui attaquaient activement un point de contrôle des Forces nationales de sécurité afghanes. Il s’agissait d’une frappe défensive pour entraver l’attaque», a annoncé sur Twitter le porte-parole des Forces américaines en Afghanistan, Sonny Leggett.

The US conducted an airstrike on March 4 against Taliban fighters in Nahr-e Saraj, Helmand, who were actively attacking an #ANDSF checkpoint. This was a defensive strike to disrupt the attack. This was our 1st strike against the Taliban in 11 days.

