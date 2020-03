A un an de la présidentielle au Bénin, la mouvance verse dans la propagande

A 12 mois de la présidentielle au Bénin, la mouvance veut couper l’herbe sous le pied des forces d’opposition en se lançant d’ores et déjà dans les opérations de charme. Dans l’agenda, plusieurs actions sont programmées et se déroulent progressivement sous le regard impuissant des adversaires.

Qui voyage loin ménage sa monture, dit-on. La mouvance présidentielle s’approprie cet adage séculaire et pose les balises d’une razzia au prochain scrutin présidentiel prévu probablement pour mars 2021 conformément aux textes électoraux.

Les proches et sympathisants de Patrice Talon ne tarissent pas d’imagination pour mettre en branle leur idéal. Des actions de séduction sont en cours pour auréoler et encenser l’homme fort du Bénin, depuis le 06 avril 2016.

Le PAG comme une arme ?

Dès le 11 avril 2020, le territoire national sera pris d’assaut pendant que le COVID-19 fait trembler le globe. Il sera lancé ce jour-là même la tournée nationale d’échanges, de sensibilisation et d’informations sur les grandes réalisations du Programme d’actions du gouvernement.

A l’initiative, Armand Gansè, Directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA) et bien d’autres personnes de l’écurie politique proche de l’actuel locataire de la Marina. Une occasion en or pour vanter les actions du gouvernement. Des réformes à la lutte contre la corruption et l’impunité en passant par les actions sporadiques et d’envergure, tout passera au peigne fin pour impacter les populations. Ce projet revêt un double sens ou du moins deux visées à savoir les communales et municipales projetées pour le 17 mai et la présidentielle de 2021.

Orounla ouvre le bal

A la tête de l’initiative ‘’Gouvernement au Contact des Populations (GCP) ’’, Alain Orounla, Ministre de la Communication et de la Poste, Porte-parole de l’exécutif écume des kilomètres pour parcourir les grandes villes du Bénin. Le troisième exercice du GCP l’a conduit dans le département du Borgou les jeudi 05, vendredi 06 et samedi 07 mars où il s’est rendu dans les communes de Parakou, N’dali, Pèrèrè et Tchaourou.

A Parakou précisément, les actions dont a bénéficié la cité des Kobourou frappent l’œil. Elles se chiffrent à plus de 50 milliards Fcfa a moins de 04 années de gouvernance. Il s’agit entre autre des travaux de contournement et de la traversée de la ville de Parakou pour un montant de plus de 10 milliards, les travaux d’Asphaltage dont la première phase en cours s’élève à plus de 8 milliards, le renouvellement des infrastructures du système d’alimentation en eau potable de la SONEB, les actions connexes des travaux de contournement et de traversée de la ville qui démarrent incessamment pour un montant total avoisinant les 20 milliards, la mise en service du Système d’alimentation en eau potable de Parakou pour un coût de 9,7 milliards, la construction d’une station de boue de vidange à un coût d’environ 1 milliard, la modernisation du marché de Guéma, etc.

Après le Borgou, d’autres départements sont inscrits dans l’agenda mais en attendant, Alain Orounla était face aux étudiants d’Abomey-Calavi le vendredi 13 mars dans le cadre de l’initiative ‘’le Gouvernement au campus’’. L’exercice est quasi-identique. Présenter les actions et réformes du gouvernement en vue de recueillir les attentes de la couche estudiantine. Le ministre porte-parole de l’exécutif n’a pas failli.

Un second mandat pour Talon

Arrivé au pouvoir avec le slogan surgir, agir et disparaître, l’actuel locataire de la Marina peut briguer un second mandat conformément à la constitution béninoise. Les proches du Président préviennent et suscitent la candidature de Patrice Talon en 2021 contrairement au mandat unique brandi lors de la campagne présidentielle de 2016. Intervenant sur une chaîne de télévision, dimanche 15 mars, le député Orden Alladatin a aussi souhaité que Patrice Talon brigue un second mandat. Pour lui, il doit poursuivre son œuvre au-delà de 2021.

Sur l’engagement personnel de Patrice Talon de faire un mandat unique, Orden Alladatin estime que ce n’était pas une parole donnée. Pour lui, le chef de l’Etat avait exprimé cette idée dans un contexte bien défini. Selon le parlementaire, la réforme du mandat unique n’ayant été acceptée de tous, il faudrait donc s’en tenir à ce que prévoit la constitution en vigueur. « Tous ceux qui veulent le développement ne devraient pas souhaiter que Patrice Talon reste sur cette position-là », a-t-il déclaré.

Avant le député de l’Union progressiste, le préfet du département de l’Ouémé, Joachim Apithy a, à la faveur d’un entretien accordé au quotidien du service public dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la conférence nationale des forces vives de la nation, estimé que les réalisations actuelles du président de la République lui garantissent déjà un second mandat. A le croire, « avec ce qui est réalisé, même si le président Patrice Talon ne se présente pas à la présidentielle de 2021, les gens iront le chercher ».

Talon n’a pas déçu

Le 06 avril prochain, Patrice Talon va boucler 04 années à la tête du Bénin. Les indicateurs de performances affichent un bilan mi-figue mi-raisin. Et comme chaque Président avec son lot de scandales, reconnaissons que l’actuel locataire de la Marina a entrepris des réformes courageuses dans plusieurs secteurs économiques du Bénin, posé des actions sociales pour le mieux-être des couches défavorisées et placé au cœur de sa gouvernance la réalisation d’infrastructures modernes dans les grandes villes du pays.

Une réforme majeure qui a conduit à la métamorphose du paysage politique est le système partisan. Incompris par d’aucuns, Patrice Talon déroule le chapelet des actions inscrites dans le calendrier gouvernemental en attendant la fin de son mandat constitutionnel.

Et mues par ses actions, sympathisants et proches balisent le terrain et suscitent à juste titre, la candidature de Patrice Talon.