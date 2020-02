Zendaya, chicissime sur le tapis rouge (photo)

Send an email

New York a abrité le 05 février 2020 la présentation privée de la collection printemps-été 2020. Au cours de cette soirée, l’actrice Zendaya n’est pas passée inaperçue. Elle a fait sensation sur le red carpet.

Zendaya, l’actrice principale de la série à succès Euphoria a effectué une apparition à la fois très chic et très décontractée à la boutique Fendi de Madison Avenue pour assister à un événement privé de la maison italienne. La jolie dame s’était vêtue de trois pièces issues de la nouvelle collection nommée « Solar Dream ».

A Lire Aussi:Melania Trump fait sensation dans une élégante robe (photo)

En effet, la jolie brune a porté son choix sur des couleurs pastel avec une blouse loose beige, imprimé « Vichy » ; ainsi qu’une culotte brune et jaune dans des tons mielleux. Pour compléter son look, Zendaya a porté un cardigan oversize beige, de la collection « Fendi » et une paire de cuissardes noires à lacets afin de mettre en valeur ses longues jambes. Une paire vertigineuse qui requinque la simplicité de la tenue, signée « Christian Louboutin ».