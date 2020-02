Vitalor Ligue 1 (match en retard) J-15 : Esae FC reçoit une équipe de Tonnerre blessé

Send an email

Le club phare de la Ville Carrefour (AS Tonnerre) se déplace ce mercredi 12 février pour jouer l’équipe en forme du moment (Esae FC) au stade René Pleven à 16H. Vu l’ambition et la position des deux formations, la rencontre s’annonce tendue.

L’AS Tonnerre (11e) avec 16 points aura à cœur de finir cette phase aller dans une meilleure position. Alors, les poulains de Stanislas Akélé devraient passer sur la peau du 2e au classement (Esae FC). Ce qui s’annonce difficile au vu de la victoire 1-0 en match en retard, le samedi 8 février, des coéquipiers de Maxime Kokpon.

L’AS Tonnerre est en difficulté depuis le début de saison, malgré ses bonnes prestations. Le club de Bohicon 3e, au terme de la saison 2018-2019, n’aura autre défi à relever que celui de rester constant ou de talonner le leader. Ce qui passe inéluctablement par une fin de match positive, ce mercredi, face à Esae.

Un statut à assumer !

Le club Universitaire a tourné le dos à la phase de poule de la Coupe CAF, le 2 février dernier, et reste désormais concentré sur le championnat. Et au plan local, les partenaires de Marcel Dandjinou ont un statut à assumer désormais. Devenu l’adversaire à abattre par tous, Esae FC devrait essayer de monter le niveau afin de prouver son actif au terme de la campagne africaine. Pour sa revanche continentale, Esae FC doit rééditer l’exploit. Ce qui passe par une domination au plan local…

Esae FC veut enchaîner !

Après la victoire étriquée contre Béké, le staff d’Esae FC veut obtenir une deuxième victoire de suite. Ce qui va leur permettre de revenir à un point du leader ( Ayema 30 points) avant le déplacement à Parakou pour jouer Buffles (dernier match en retard de la phase aller).

Un match tactique ?

Le positionnement et le total de points peuvent être « le handicap » mental des » Vert et Blanc ». A la quête d’une victoire impérative, ce soir, l’AS Tonnerre devrait éviter le piège Esae FC. Alors, le schéma tactique du coach Akélé est très attendu contre cette formation qui évolue en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Le premier schéma est plus utilisé par le coach Bio Richard, lors des grands matchs. Son homologue est un amoureux du schéma basique 4-4-2. Toutefois,le public va assister à un match épique.