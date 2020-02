Viré d’instagram, Booba obtient un record avec son retour triomphal sur tweeter

Renvoyé du réseau social Instagram, le rappeur Booba a trouvé un nouveau terrain de jeu: Twitter.

Le jeudi 30 janvier 2020, le compte instagram du rappeur Booba a été supprimé du réseau social pour non respect des règles de la communauté fixées par la plateforme. Sous le coup, l’artiste a trouvé une solution pour retrouver ses pirates préférés. C’est ainsi que le vendredi 31 janvier 2020 le DUC a fait une apparition remarquée sur son compte Twitter officiel, qu’il ne l’utilisait que professionnellement. En moins de quelques heures, le rappeur a fait exploser les stats de Twitter. Son tweet: « Wesh cousin t’as cru on a pas tweeter ou quoi?! » a été retweeté plus de 79 000 fois et a été liké plus de 180 000 fois.

A travers ce résultat incroyable, Booba obtient le record du tweet le plus populaire en France en 2019 avec 73 400 retweets, et 108 000 likes.