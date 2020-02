Vers l’aboutissement d’un vaccin contre le Coronavirus

Un premier lot d’un éventuel vaccin contre le Coronavirus pour l’homme a été expédié par le laboratoire « Moderna » à des chercheurs du gouvernement américain pour analyse, a rapporté India Today.

Les actions de la société de biotechnologie ont grimpé tôt mardi, un jour après que la société a annoncé avoir envoyé des flacons au National Institute of Allergy and Infectious Diseases pour un test de dépistage précoce aux États-Unis. L’institut fera les premiers tests et s’ils s’avèrent concluant, le vaccin pourrait être disponible pour la masse. Plus de 80 000 personnes ont été infectées dans le monde à cause de l’épidémie virale qui a commencé à la fin de l’année dernière en Chine. Un total de 35 cas ont été signalés aux États-Unis. Plus de 2 600 personnes sont mortes du virus en Chine continentale, dont un citoyen américain.

Les actions de Moderna Inc., basée à Cambridge, dans le Massachusetts, ont bondi de près de 16%, soit 2,92 USD, pour atteindre 21,51 USD dans les échanges avant commercialisation. L’action a commencé à se négocier fin 2018 et a fixé un prix record de 29,79 $ en avril dernier, selon FactSet. Si la montée des actions de la société est signe que les tests effectués pourraient prévenir et lutter contre la contamination au Coronavirus, le monde entier serait soulagé de la venue de ce vaccin. L’épidémie se propage à vitesse galopante dans le monde.