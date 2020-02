La « nouvelle tuerie » de Vegedream en hommage à DJ Arafat (vdéo)

Vegedream n’en revient toujours pas du décès prématuré de la légende de la musique africaine, DJ Arafat. L’artiste français d’origine ivoirienne a composé un bon single en hommage au Daishikan.

Vegedream pleure toujours la mort de son frère DJ Arafat, emporté par un terrible accident de moto le 12 août 2019 à Abidjan. Attristé par cette tragique disparition qui a laissé à jamais un vide dans le monde du showbiz africain, l’artiste franco-ivoirien lui a rendu un hommage à travers un morceau. “ Daishi ”. Un clip vidéo tourné dans la ville d’Abidjan et dans lequel on aperçoit par moments Ange Didier avec Vegedream. Le morceau “ Daishi ” est disponible depuis hier sur le site de Streaming YouTube et comptabilise déjà plus de 220 milles vues.