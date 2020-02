Vegedream: un bel hommage en préparation pour DJ Arafat

Vegedream n’en revient toujours pas pour par la perte de la légende de la musique africaine, DJ Arafat. L’artiste français d’origine ivoirienne prépare un bel hommage musical à l’attention du Daïskikan.

Plus de 4 mois après la disparition du Daïskikan, Vegedream ne s’est toujours pas remis de sa douleur. Le leader du groupe La Synesia, afin de faire perdurer le souvenir et la mémoire du Yorobo, a concocté un titre dénommé : «Daishi». Un single à l’honneur de son défunt collègue et frère, Arafat. C’est sur son compte Instagram et Twitter que Vegedream de Gagnoa dévoile la couverture du titre « Daishi » et dit avoir attendu pour faire cet hommage. « J’ai préféré attendre pour lui rendre hommage », a énoncé l’artiste français d’origine ivoirienne. Cependant, la date de la sortie de son titre en hommage à Arafat n’est pas encore connue.

De son vrai nom Ange Didier Houon, DJ Arafat est mort d’un accident de la route le 12 août 2019 à Abidjan. Il est considéré comme l’un des plus grands chanteurs d’Afrique subsaharienne. Il est également appelé le roi du coupé-décalé, du fait de son influence considérable sur la culture musicale ivoirienne. Après son inhumation à Abidjan, samedi 31 août 2019, des fans de l’artiste ivoirien ont déterré son cercueil. En effet, depuis l’annonce de sa mort, certains de ses fans refusaient d’y croire, persuadés que cette mort annoncée n’était qu’un fake et que leur icône allait réapparaître. Alors, sans même attendre la fin de l’inhumation, des centaines d’entre eux ont envahi le cimetière, arrachant les fleurs posées sur la tombe avant de déterrer puis d’ouvrir le cercueil.