USA-primaires démocrates: un candidat proche de Barack Obama jette l’éponge!

Aux Etats-Unis, le parti démocrate a enregistré une nouvelle défection parmi ses candidats aux primaires. Ce mercredi, c’est Deval Patrick qui a annoncé son retrait de la course à la Maison Blanche.

Après des résultats décevants lors du scrutin des primaires du New Hampshire, le candidat démocrate, Deval Patrick, a annoncé son retrait de la course à la Maison Blanche. « Le vote du New Hampshire, la nuit dernière, n’a pas suffi à créer l’élan nécessaire pour poursuivre notre campagne et nous lancer dans le prochain scrutin (des primaires). J’ai donc décidé de suspendre ma campagne, avec effet immédiat», a déclaré Deval Patrick dans un communiqué. Réputé proche de Barack Obama, cet ancien gouverneur de Massachusetts était le seul candidat noir ou hispanique toujours en course.

A 63 ans, Deval Patrick, qui est perçu comme un centriste, n’a obtenu que 0,4% des suffrages exprimés lors du scrutin du New Hampshire, mardi soir. Le natif de Chicago abandonne la course, certes, mais reste présent pour le combat. » Aujourd’hui, nous suspendons notre campagne mais nous n’abandonnons pas le combat« , a-t-il ajouté, dans un tweet. Les démocrates qui ont repris avec les primaires, après le couac de l’Iowa, veulent restaurer leur image de grand parti politique dans l’histoire des USA.