USA: après 04 mois de procès, Donal Trump acquitté d’abus de pouvoir

Le Sénat a acquitté le président des Etats-Unis, Donald Trump ce mercredi soir lors du procès en destitution initié en décembre 2019 par la Chambre des représentants.

Donald Trump sort victorieux de la plus grande épreuve de son mandat, a annoncé ce soir le dailymail. Mais il laisse une Amérique profondément divisée. C’était prévisible! La Constitution des Etats-Unis impose une majorité des deux tiers (67 sièges sur 100) pour le déclarer coupable et le milliardaire sait pouvoir compter sur le soutien sans faille d’au moins 52 des 53 sénateurs républicains. « Donald Trump sera acquitté pour toujours », avait anticipé sa conseillère Kellyanne Conway cité par le monde, en réponse aux démocrates, pour qui le président restera « pour toujours mis en accusation ».

Le média indique que l’opposition réclame la destitution du président américain pour avoir essayé de forcer l’Ukraine à « salir » son possible adversaire à la présidentielle Joe Biden, notamment en gelant une aide militaire cruciale pour ce pays en guerre. Depuis le début de cette guerre, le président américain Donald Trump se dit victime d’une chasse aux sorcières orchestrée par ses adversaires démocrates, qui n’auraient pas digéré sa victoire surprise de 2016.

Retour sur le vote…

D’après le dailymail, le juge en chef John Roberts a présidé les deux votes un pour chaque article et a demandé aux sénateurs de voter `` coupable » ou `` non coupable », ce qui est différent des législateurs habituels « oui » ou « non ». Le greffier du Sénat a appelé chaque sénateur par son nom afin que chacun puisse voter, un par un. A en croire le média, 48 sénateurs ont déclaré Donald John Trump, président des États-Unis, coupable de l’accusation. 52 sénateurs l’ont annoncé non coupable. 2/3 des sénateurs présents ne le jugeant pas coupable, le juge du Sénat déclare Donald John Trump, président des États-Unis non coupable . « La grave question à laquelle la Constitution charge les sénateurs de répondre est de savoir si le président a commis un acte si extrême et si grave qu’il atteint le niveau d’un » crime et délit élevés « « , a déclaré Romney avant le vote. « Oui, il l’a fait. » Il a voté l’acquittement sur l’obstruction à la charge du Congrès.