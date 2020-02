Un responsable du Programme alimentaire mondial tué par un crocodile

Jeudi, un responsable du Programme alimentaire mondial (PAM) a été tué par un crocodile dans le lac Turkana au Kenya, ont rapporté les médias locaux.

Selon l’agence Anadolu, David Mburukuwa, un officier de police local, a déclaré que l’incident s’était produit sur le site du camp de Christine au lac Turkana, où le crocodile avait distingué la femme, qui faisait partie d’un groupe de personnes nageant le long des rives du lac.

Il a déclaré que la police et le personnel du Kenya Wildlife Service étaient sur le terrain pour récupérer le corps et vérifier les circonstances dans lesquelles l’incident s’est produit. On sait que la victime était une travailleuse des Nations Unies et un responsable du PAM. Aucune autre information n’est encore disponible.