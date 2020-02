Un groupe djihadiste au Mali prête allégeance au nouveau chef de Daesh (Photos)

Une courte vidéo mise en ligne semble montrer un groupe de djihadistes dans la région centrale de Ségou au Mali, prêtant allégeance à Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi, le nouveau chef de l’État islamique.

La vidéo présente des dizaines de djihadistes dans la région de Nampala, près des frontières du Mali avec la Mauritanie. Il est important de noter que la vidéo n’a pas été diffusée par les canaux officiels de l’État islamique. Bien que cela ne soit pas inhabituel pour les djihadistes fidèles à l’État islamique au Sahel. Avant et même après avoir été officiellement reconnu par les dirigeants de l’État islamique en Irak et en Syrie, le soi-disant «État islamique dans le Grand Sahara» a publié la plupart de sa propagande.

Dans le court clip de vendredi, une figure arabophone présente le groupe en tant que «soldats du califat au Mali», avant de conduire ses hommes dans le serment de bayah (allégeance) à Qurayshi. On ne sait pas si l’unité existait auparavant dans la région et réaffirme sa loyauté ou si cette faction représente un éclat dans les rangs du Groupe d’Al-Qaïda pour le soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM). Étant donné le manque d’activité de l’État islamique dans cette région, il est possible que ces hommes fassent partie de la JNIM jusqu’à récemment. JNIM et ses unités constituantes opèrent depuis longtemps près de Nampala et de la région élargie de Ségou au Mali.