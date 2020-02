Un Franco-béninois affirme être « meilleur de la tête » que Sergio Ramos

Comparaison très osée? Dans une interview accordée à Onze mondiale, le franco-béninois Jules Koundé a affirmé être meilleur que Sergio Ramos dans les duels aériens.

Transféré l’été dernier au FC Séville en provenance des Girondins de Bordeaux, JulesKoundé fait les beaux jours du club andaloux. De par son sens d’anticipation, sa relance propre, ses duels aériens gagnés, et ses performances individuelles immenses, le franco-béninois s’affiche comme un cadre indiscutable de l’effectif sévillan. Dans une interview accordée à Onzemondial, Koundé a fait savoir que, dans les duels aériens, il est actuellement meilleur que Sergio Ramos. « Oui, je remporte plus de duels de la tête que Ramos parce que les adversaires n’osent pas jouer long sur Ramos. Ils doivent se dire : « C’est Jules Koundé, il n’est pas grand, on va le démonter à la tête ». Je suis souvent ciblé, je le ressens. Et parfois, on me le fait remarquer. Après les matchs, on me le dit souvent. Quand je revisionne mes matchs, je me rends compte que je joue beaucoup plus de duels aériens que les autres. Ils se disent que ça va être plus facile face à Koundé, et moi, ça me motive. Et c’est une partie de mon jeu que je travaille parce que je sais que je vais être ciblé. Après oui, si j’affronte un attaquant de 1,90 m qui a la faculté de sauter haut, ça va être forcément plus compliqué. Du coup, je me prépare en bossant pour être prêt le jour du match », a-t-il fait savoir tout en s’expliquant.

Cette saison, Jules Koundé a disputé 23 rencontres dont 12 en tant que titulaire en défense centrale.